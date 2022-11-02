Как срочно и выгодно продать свою недвижимость, если деньги нужны на вчера?

Одной из непростых задач в настоящее время является продажа квартиры в срочном порядке. Быстрая реализация недвижимости может понадобиться по разным причинам: переезд в другую страну, необходимость вложений в бизнес или просто временные финансовые трудности.

Каждый из нас имеет разные возможности в поиске каналов продаж. Если время поджимает, Вы можете воспользоваться довольно уникальной услугой финансового рынка – кредит под залог недвижимости с параллельной её продажей. Такую возможность сегодня предлагает своим клиентам финансовая компания "Банкнота". Как это работает, и почему данный вариант в разы лучше сотрудничества с риелторами? Разберемся подробнее.

Актуальные проблемы сотрудничества с риэлторами в Украине

Риэлтор – лицо максимально заинтересованное в финансовой выгоде, а значит и в быстрой продаже Вашей недвижимости. У этого факта есть отрицательная сторона. Во-первых, основным инструментом срочной продажи является резкое снижение цены квартиры ниже рыночной, что невыгодно для её владельца. Во-вторых, риэлтор запрашивает процент от продажи, что приводит к потере еще до 5% от стоимости только на оплате его услуг. В завершении отметим, что каналы продаж, которые работали до войны, сегодня намного менее эффективны, то есть риэлтор ограничен в своих действиях, что не дает никаких гарантий быстрой продажи.

Давайте углубимся в ситуацию и подумаем о другой, более выгодной альтернативе, которая ускорит получение необходимой суммы – кредит под залог недвижимости с её параллельной продажей.

Кредит под залог недвижимости с параллельной реализацией квартиры на рынке

Если Вы хотите очень быстро продать квартиру, но не хотите терять лишние 10-20% стоимости, можно оформить кредит под залог недвижимости в финансовой компании "Банкнота", и поручить её сотрудникам организовать продажу объекта залога в кратчайшие сроки.

Тезисно о том, как это работает:

● Вы оформляете кредит под залог недвижимости на условиях компании "Банкнота" и сразу получаете нужную сумму на руки;

● Согласно договору, компания обязуется за определенный срок продать эту недвижимость;

● Сразу после реализации недвижимости, Вы получаете всю сумму на руки и закрываете кредит.

Выводы и рекомендации

Способ кредитования под залог недвижимости с параллельной продажей дает несколько крайне важных преимуществ для владельца:

1. Деньги Вы получаете экстренно, в день заявки по кредиту;

2. Вместо потери 10-20%, Вы потеряете всего 3-6% (зависит от срока продажи недвижимости);

3. Экономия времени на длительном поиске покупателя квартиры, компания привлекает свою подготовленную базу инвесторов;

4. Не нужно вкладываться ни в какую рекламу, ремонты и т.д.

Хотите продать квартиру срочно и с минимальным дисконтом? Обратитесь за консультацией к специалисту "Банкнота" на официальном сайте компании или по телефону +38- 067-930-99-99.