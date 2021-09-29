Как выгодно подключить домашний Интернет

Многие украинцы хотят подключить качественный безлимитный Интернет по выгодной цене. Как это сделать – читайте в материале.

Как выбрать провайдера

При выборе поставщика интернет-услуг не стоит гнаться за самыми дешевыми ценовыми предложениями. Ведь подключив доступ к сети по низкой стоимости, вы можете столкнуться с медленным и нестабильным Интернетом (соответственно, фильмы будут долго загружаться, видеосвязь – постоянно прерываться). Но сэкономить все-таки можно. Для этого проследите за рынком провайдеров, особенно в праздничные дни, например, на Черную пятницу или Новый год. Некоторые поставщики интернет-услуг в этот период предлагают выгодные акционные предложения. И здесь нет подвоха. Рынок провайдеров в больших городах расширяется, поэтому в условиях жесткой конкуренции компании часто зазывают новых клиентов интересными предложениями. Однако отдавать свое предпочтение лучше тем фирмам, которые работают на рынке длительное время.

К тому же поспрашивайте знакомых, близких, соседей, каким Интернетом они пользуются, довольны ли качеством, скоростью и ценой. Их рекомендации будут ценнее, чем обещания на сайте провайдеров.

Как подключить домашний Интернет

После выбора свяжитесь с компанией, чтобы провести Интернет. Это можно сделать, позвонив на номер провайдера или оставив заявку на подключение через его сайт. Менеджер компании подскажет, какое оборудования вам нужно для подключения доступа ко Всемирной Сети, и назначит приезд мастера на удобное для вас время.

Почему стоит отдать предпочтение провайдеру Сеть Ланет

Сеть Ланет – украинский провайдер, который уже более 15 лет обеспечивает разные населенные пункты качественным бесперебойным Интернетом. Компания славится надежностью и клиентоориентированностью с услугами и сервисом на европейском уровне.

Преимущества Сети Ланет:

скоростной кабельный Интернет;

выгодные тарифные планы;

возможность подключить гигабитный Интернет;

круглосуточная служба поддержки;

регулярные акционные предложения;

постоянные розыгрыши ценных призов;

возможность вместе с Интернетом подключить телевидение – кабельное (аналоговое или цифровое) либо IPTV;

наличие удобного онлайн-кабинета, с помощью которого можно пополнять счет онлайн, изменять тариф, брать кредитный период на несколько дней;

возможность приобрести оборудование по оптимальной стоимости.

Чтобы подключить Интернет от Сети Ланет, позвоните по номеру (044) 500-03-03 или оставьте заявку на обратный звонок на сайте компании.

Контакты:

г. Киев, просп. Победы, 95

[email protected]

(044) 500-03-03