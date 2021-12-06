Как заставить работать каждую копейку рекламного бюджета. ТОП-5 правил

"Слитый" бюджет на рекламную кампанию – это статья расходов, которая, наверное, есть у каждого бизнеса. Кто-то сделал ставку на рекламу на ТВ, другие заплатили десятки тысяч гривен инфлюенсерам в сети и не получили желаемого эффекта. Сэкономить и привлечь нужную целевую аудиторию поможет старый добрый способ – реклама в метро, маршрутках, трамваях и троллейбусах.
Вместе с гендиректором рекламной компании "СтикерМэн" Олегом Майовцом, мы вывели топ-5 правил эффективной рекламной кампании в транспорте, которая отработает каждую инвестированную копейку.
Миллионная ЦА в трамвае и метро
Реклама на телевидении – это роскошь для большинства предпринимателей. К примеру, на телеканале 1+1 в прайм-тайм с покрытием Киева и области 30-секундный ролик будет стоить до 52 тыс. грн. Практически такое же покрытие может обеспечить реклама на транспорте и ее будут видеть с утра до вечера и за меньшие деньги.
"Реклама в транспорте – это, как СМИ. Но этот канал недооцененный рекламодателями. Объясню цифрами: Киевский метрополитен перевозит около 40 млн пассажиров в месяц, в Харькове – 20 млн. В стране десятки тысяч маршруток, трамваев, троллейбусов, автобусов. Общественный транспорт ежедневно перевозит 15 млн пассажиров, а в месяц – 450 млн. И это все могут быть рекламные контакты с вашей целевой аудиторией", – объясняет Олег Майовец.
Этот простой способ прорекламировать себя используют бренды с мировым именем. По словам Олега Майовца, турецкая компания-ритейлер одежды LC Waikiki (787 магазинов в 36 странах мира) всегда, когда заходит в новый город, дает рекламу в транспорте. Это работает, и известные бренды знают почему.
"Рекламу в транспорте можно запустить всего за 7 дней за счет простого продакшена. Стоимость в разы ниже, чем на билбордах, и в десятки раз, чем на ТВ. Есть возможность сделать локальную кампанию, например там, где открывается магазин сети или ищут сотрудников в местное подразделение", – объясняет гендиректор "СтикерМена".
Это нужно запомнить перед запуском рекламной кампании
Олег Майовец говорит, что каждая копейка рекламного бюджета будет работать, если:
Олег Майовец говорит, что выбор рекламной кампании не стоит усложнять, ведь простые, проверенные способы заявить о себе и сегодня работают эффективно.