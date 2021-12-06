Как заставить работать каждую копейку рекламного бюджета. ТОП-5 правил

"Слитый" бюджет на рекламную кампанию – это статья расходов, которая, наверное, есть у каждого бизнеса. Кто-то сделал ставку на рекламу на ТВ, другие заплатили десятки тысяч гривен инфлюенсерам в сети и не получили желаемого эффекта. Сэкономить и привлечь нужную целевую аудиторию поможет старый добрый способ – реклама в метро, ​​маршрутках, трамваях и троллейбусах.

Вместе с гендиректором рекламной компании "СтикерМэн" Олегом Майовцом, мы вывели топ-5 правил эффективной рекламной кампании в транспорте, которая отработает каждую инвестированную копейку.

Миллионная ЦА в трамвае и метро

Реклама на телевидении – это роскошь для большинства предпринимателей. К примеру, на телеканале 1+1 в прайм-тайм с покрытием Киева и области 30-секундный ролик будет стоить до 52 тыс. грн. Практически такое же покрытие может обеспечить реклама на транспорте и ее будут видеть с утра до вечера и за меньшие деньги.

"Реклама в транспорте – это, как СМИ. Но этот канал недооцененный рекламодателями. Объясню цифрами: Киевский метрополитен перевозит около 40 млн пассажиров в месяц, в Харькове – 20 млн. В стране десятки тысяч маршруток, трамваев, троллейбусов, автобусов. Общественный транспорт ежедневно перевозит 15 млн пассажиров, а в месяц – 450 млн. И это все могут быть рекламные контакты с вашей целевой аудиторией", – объясняет Олег Майовец.

Этот простой способ прорекламировать себя используют бренды с мировым именем. По словам Олега Майовца, турецкая компания-ритейлер одежды LC Waikiki (787 магазинов в 36 странах мира) всегда, когда заходит в новый город, дает рекламу в транспорте. Это работает, и известные бренды знают почему.

"Рекламу в транспорте можно запустить всего за 7 дней за счет простого продакшена. Стоимость в разы ниже, чем на билбордах, и в десятки раз, чем на ТВ. Есть возможность сделать локальную кампанию, например там, где открывается магазин сети или ищут сотрудников в местное подразделение", – объясняет гендиректор "СтикерМена".

Это нужно запомнить перед запуском рекламной кампании

Олег Майовец говорит, что каждая копейка рекламного бюджета будет работать, если:

Дизайн рекламной открытки будет информативным и эмоциональным, это запомнится. Ее размер должен быть не меньше формата А4.

Необходимо разместить не менее 100 плакатов в разных видах общественного транспорта.

Маршруты следует подбирать под целевую аудиторию, учитывать, где живет и куда ходит на закупки ЦА.

Рекламировать себя нужно не менее одного месяца.

Следует анализировать эффективность. Это можно сделать следующим образом: на каждый вид рекламы присвоить либо отдельный QR-код, либо посадочную страницу сайта, либо номер телефона. По количеству обращений по этим контактам можно оценить эффективность рекламной кампании.

Олег Майовец говорит, что выбор рекламной кампании не стоит усложнять, ведь простые, проверенные способы заявить о себе и сегодня работают эффективно.