Какие межкомнатные двери выбрать в 2021 году

Узнайте свежие рекомендации, как правильно выбрать и купить межкомнатные двери, чтобы они подходили под стиль интерьера, отвечали удобствам планировки и назначению комнат и полностью удовлетворяли по цене.

Межкомнатные двери – единство дизайна со стилем комнаты

Разделяя помещения квартиры или дома, двери должны быть универсальными для стиля смежных комнат или всего дома.

В каталоге ТРИО ДВЕРИ есть обширный выбор дверей для спокойного классического, яркого модернового, скандинавского стиля, нежного стиля прованс, четкого хай-тек или минималистического оформления интерьеров.

Новые и популярные классические двери нашего каталога: коллекция Prima, модели С03, С05 фабрики Dooris, а также модели F2, F1 фабрики Astori.

Доступные по цене и популярные из коллекции с изысканным дизайном в современном стиле: гладкие белые двери в наличии G00, G00, а также G02, GW04, A08 фабрики Dooris и A1, B1, А10 и А2 фабрики Astori.

В портфолио ТРИО ДВЕРИ – множество новых уникальных моделей любой стилистики!

Материал, конструкция и покрытие дверей

Если нужны классические двери из массива дерева, вы получаете дорогое и долговечное изделие. Вы можете выбрать готовый вариант под стандартный размер или получить изделия с эксклюзивным дизайном и размерами, если двери выполнены под заказ.

На выбор – не менее престижные варианты прочных, не склонных к растрескиванию дверей из срощенного евробруса в комбинации со слоем из МДФ и шпонированными покрытиями, с декоративными элементами из стекла, дерева или металла.

Не менее интересны, но доступнее по цене, межкомнатные двери с каркасом из срощенного бруса, с реечным или трубчатым заполнением полотна (ДСП) и шпоновым покрытием.

Даже модели с невысокой ценой, представленные в Трио Двери, отличаются прекрасным качеством и прочностью фабричной сборки. Деревянный каркас с сотовым или трубчатым ДСП заполнением, оклеенный влагостойким слоем HDF, с моющимися ламинированными или пленочными покрытиями, или окрашенные, – такие изделия с современным дизайном оригинальны и долговечны.

Понятно, что цена на межкомнатные двери разной конструкции отличается в разы. У каждого варианта – щитового, филенчатого, из погонажа или с царговыми перемычками, есть свои достоинства и недостатки, потому прислушивайтесь к советам наших экспертов.

На что еще обращать внимание при выборе межкомнатных дверей

Как выбрать размер двери? Просто воспользуйтесь бесплатной услугой по замеру проемов, это поможет правильно выбрать и быстро установить двери.

Какой тип дверей подойдет в комнату? Учтите в какую сторону будут открываться двери, нужны ли вам одно- или двустворчатые двери. В ограниченном пространстве для распахивания двери стоит установить раздвижные двери. По типу комнаты двери подбираются большими или меньшими по размеру. В ванную или санузел, на кухню устанавливайте двери с влагостойкими покрытиями.

Покупать готовые двери или делать заказ? Дешевле и быстрее в монтаже — вариант готовых дверей, эксклюзивнее или под нестандартные размеры — под заказ.

Где купить межкомнатные двери от проверенного производителя? Вы можете выбрать и купить межкомнатные двери в Киеве, в одном из наших салонов, а также в салонах Трио Двери в других городах: Днепре, Львове, Харькове или Одессе.

Трио Двери — это только качественная продукция с гарантией качества, высокий класс сервиса и внимание к каждому заказчику.

Источник статьи: https://triodveri.ua/