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06.09.2022, 11:30

Какие онлайн-казино легальны в Украине – объясняют эксперты Ua1

Цей матеріал також доступний українською
Какие онлайн-казино легальны в Украине – объясняют эксперты Ua1 - Фото

Чтобы упростить потенциальным пользователям выбор, профильные эксперты информационного портала Ua1 объяснили, какие онлайн-казино легальны в Украине

После легализации азартных игр в Украине большинство потенциальных потребителей таких услуг выбирают казино по наличию лицензии. Однако выбор для рядового игрока осложняется тем, что на рынке до сих пор присутствуют операторы с разрешительными документами международных регуляторов, например Кюрасао, Гибралтара, Мальты, хотя отечественное законодательство это запрещает. Чтобы упростить потенциальным пользователям выбор, профильные эксперты информационного портала Ua1 объяснили, какие онлайн-казино легальны в Украине. 

Операторы с национальной лицензией

В Украине рассмотрением заявок на выдачу игровой или букмекерской лицензии занимается национальный регулятор — Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей. За два года легализации азартных игр КРАИЛ выдала лицензию для 34 организаторов. Только лицензионных платежей в государственный бюджет уже уплачено более 2,3 млрд гривен. 

По данным КРАИЛ на сегодняшний день уже легализовано:

  • 19 организаторов азартных игр, осуществляющих свою деятельность в наземных игорных заведениях (8 казино и 56 залов игровых автоматов);
  • 15 организаторов, работающих в области онлайн;
  • 4 332 единицы игрового оборудования. 

К легальным онлайн-казино, работающим на рынке на основе украинской лицензии, относятся Cosmolot, Slots city, ПариМатч, First casino, Vulkan casino, Favbet, Pin-up, Slotoking, Gold Cup, JOKER, Vbet, ChampionCasino, Pointloto, Фан Спорт. 

Организаторы с международными лицензиями

Некоторые платформы продолжают пользоваться международными разрешениями, признанными практически по всему миру. Под лицензией международного формата следует понимать разрешение, выданное на услуги в сфере азартных игр одним из общепризнанных авторитетных регуляторов. Как правило, это такие же комиссии по азартным играм, как украинская КРАИЛ, только с юрисдикцией в оффшорных зонах. К примеру, Кюрасао, Мальта, Гибралтар, о. Мэн, Кипр и Олдерни. Их лицензии еще называют оффшорными. 

Чаще всего онлайн-казино стремятся получить именно оффшорные лицензии с целью охвата большего рынка. Следует отметить, что далеко не во всех юрисдикциях (в том числе и на украинском рынке) международные оффшорные лицензии считаются действительными. Однако наличие такого международного разрешительного документа гарантирует, что деятельность игровой платформы контролируется со стороны регулятором. 

Источник: ua1.com.ua

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Теги: онлайн-казино, Ua1
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