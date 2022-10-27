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Пресс-релиз
27.10.2022, 12:20

Каким будет новый iPad?

Цей матеріал також доступний українською
Каким будет новый iPad? - Фото

Уже сейчас есть некоторые анонсы про новинку, которыми мы спешим поделиться с вами

На выходе iPhone 14 звездопад ярких презентаций от корпорации Apple не завершился. Впереди – еще одно событие, которое пройдет в последнюю неделю октября. В числе гаджетов, которые обещает показать компания, – новый Айпед. Уже сейчас есть некоторые анонсы про новинку, которыми мы спешим поделиться с вами. 

Презентация под вопросом?

В социальных сетях, СМИ начали курсировать слухи, что презентация может быть отложена на более поздний срок, вплоть до начала 2023 года. Якобы техника еще не готова и возникли проблемы с выпуском плат и процессоров из-за кризиса на Тайване. Но в Купертино слухи не комментировали. А мы напомним, что тоже самое говорили про новую линейку Айфон, а их в итоге показали даже раньше, чем обычно. Так что рекомендуем ориентироваться на предварительные анонсы, что презентация пройдет с 25 октября до 1 ноября. 

Основные изменения по данным инсайдеров

Он будет работать на базе процессора М2 – с ним поклонники "яблочной" техники уже знакомы по линейке Макбук версии 2022 года, вышедших в июне. Мощности нового чипа выросли приблизительно на 50% по сравнению с первым "яблочным" М1 – а он считался самым продуктивным процессором в мире. С такой начинкой гаджет может справляться с самыми сложными задачами, включая рендеринг или покадровую обработку видео в режиме реального времени. Будут изменения в дизайне, рамки станут ультратонкими, а челка исчезнет – вместо нее интерактивная врезка на экране с поддержкой динамической анимации Dynamic Island. Новинки со слотом для сим-карт начнут поддерживать протоколы передачи данных 5G. Ожидается увеличение автономного времени работы и переход на беспроводную зарядную систему MagSafe.

Когда ждать планшет в продаже? 

Официальные продажи новинки начнутся через две недели после ее презентации. Традиционно – сначала в США, а уже затем в Европе и Украине. Предположительно, у нас они появятся где-то в начале-середине декабря. Так что можете планировать себе идеальный подарок к Новому году или Рождеству. Его цена в минимальной комплектации будет от 899 долларов в США до 2399 долларов с самой мощной начинкой (так, накопитель может достигать 2 терабайт). 

А купить Айфон 14 в Киеве по лучшим ценам вы всегда можете в официальной сети магазинов Apple в Киеве My Cloud Store. Дополнительно в каталоге есть оригинальные аксессуары – стилусы Apple Pencil и полноразмерные клавиатуры, размещенные в магнитных чехлах, с которыми функционал гаджетов значительно расширяется. Есть доставка по всей Украине за 1-3 дня.

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