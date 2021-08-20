Камин из мрамора – тренд дизайна интерьера 2022

Будь то гостиная, спальня или кухня, камины – ключ к созданию теплой и уютной атмосферы в доме. Если вы заботитесь об элегантности и стремитесь сохранить определенный стиль в своем домашнем пространстве, мы предлагаем вам рассмотреть камин из мрамора https://granite-company.com.ua/kaminy-iz-kamniy/. Безусловно, это лучшая идея, которая объединяет практичность, комфорт и неподвластный времени вкус.

Мрамор – один из самых узнаваемых материалов с точки зрения вкуса и элегантности. Этот драгоценный и неповторимый материал – элемент, который согреет и обогатит пространство вашего дома. Специалисты завода-производителя GRANIT-MRAMOR COMPANY назвали еще три причины выбрать мрамор для камина:

Долговечность. Мрамор образован из известняка. Который, в свою очередь состоит из измельченных ракушек, собранных на дне океана. Миллионы лет камень подвергается сильному давлению и высокой температуре. Что делает его твердым и прочным натуральным материалом. К слову, мрамор использовался рядом с огнем с тех пор, как люди научились работать с камнем. А резные мраморные камины использовались в древнеримских, греческих и китайских каминах. Стоит сказать, что последние годы особой популярностью пользуются угловые камины из мрамора. Или же, просто отделка камина мрамором.

Идеален для любого дизайна интерьера. На протяжении прошлых эпох моды и модных тенденций в дизайне интерьеров мрамор был излюбленным выбором для оформления каминов. В современном дизайне часто выбирают угловой или отдельно стоящий мраморный камин, который предполагает огонь со всех сторон. Отдельно стоящие камины также являются отличным выбором для коммерческих помещений. Включая вестибюли отелей или изысканные рестораны. Ну а если у вас есть камин в офисе или кабинете, новый мраморный камин полностью освежит пространство и ваш рабочий день.

Богатая цветовая палитра. Поскольку мрамор представляет собой затвердевшую форму осадочного грунта, он может иметь небольшие жилы на поверхности. А они делают его неповторимым. Конечно, каждый кусок мрамора уникален благодаря своей естественной структуре. В разных регионах мира добывают как классические, так и редкие цветовые вариации этого натурального материала. К примеру, белый, бежевый, коричневый или черный мрамор с контрастными прожилками широко используется для облицовки каминов. А глубокий зеленый мрамор, чаще используется в качестве акцентного цвета в каминах.

Современный мраморный камин может стать правильным решением не только для больших элитных домов. Выбор мрамора для облицовки камина – отличный вариант даже для небольших и современных квартир, которые не хотят отказываться от элегантности и стиля. Узнать больше о каминах из камня, вы можете на сайте https://granite-company.com.ua.