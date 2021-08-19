UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
19.08.2021, 11:12

Канадская двуязычная школа Maple Bear Kyiv приглашает учеников на учебу

Цей матеріал також доступний українською
Канадская двуязычная школа Maple Bear Kyiv приглашает учеников на учебу - Фото

Канадская двуязычная школа Maple Bear Kyiv, которая является частью мировой сети Maple Bear Global School приглашает учеников на обучение

Дошкольники, ученики первых и вторых классов начинают свое обучение в сентябре 2021.

Maple Bear Kyiv сочетает канадскую учебную программу с украинской. Программа школы соответствует канадской программе Maple Bear и полностью соответствует государственным стандартам образования Украины, что обеспечивает уважение к украинской культуре и истории, открывая широкие возможности для обучения после окончания школы. Maple Bear применяет методику обучения, основанную на открытиях, сотрудничества, экспериментах и ​​решении проблем. Каждое учебное помещение школы разработано специально, как пространство для внедрения канадской методологии обучения. Каждая деталь в классе школы имеет специальное назначение в учебном процессе. Пространство подстраивается под нужды работы в группах, в парах или индивидуально. Для этого пространство поделено на тематические "учебные станции". Такой подход позволяет максимально эффективно использовать каждую минуту во время урока, и дает возможность учащимся с увлечением изучать различные предметы и поддерживать их заинтересованность в течение дня.

Подать заявку на вступление в 2021/2022 учебный год можно уже сейчас: https://kyiv.osokorky.maplebear-cee.com/order.

В основе учебной модели Maple Bear – канадская методология погружения во второй язык. Обучение проходит на украинском и английском языках, и это стимулирует учеников не переводить то, что они говорят, читают или пишут, а думать и чувствовать на обоих языках. Особенности родного языка в сочетании с постоянным англоязычным окружением выводит на новый уровень не только понимание языков, но и понимание окружающего мира в целом. Такое обучение расширяет кругозор ребенка, помогает ему чувствовать себя уверенно в любой среде. 

Канада одной из первых адаптировала свою систему образования к концепции навыков 21 века. С 1994 года в канадской системе образования применяется методология, всесторонне развивает личность ребенка – физически и интеллектуально, эмоционально и социально – с акцентом на изучении ключевых навыков для успешного будущего. 

Сегодня Maple Bear Kyiv приглашает на обучение дошкольников в возрасте от 3 до 6 лет, учеников первых и вторых классов. Средняя и старшая школа откроется позже вместе с взрослением учащихся. 

Новое современное здание площадью 7000 м² имеет просторные классы, оснащенные эргономичной мебелью и интерактивными панелями, спортзала со стенкой для скалолазания, бассейн, собственную столовую, библиотеку и актовый зал. Один из этажей полностью выделен под творческие студии: робототехнику, 3D-моделирование, музыкальную школу, хореографический зал, спортивные секции, детскую йогу, кулинарию. На огражденной школьной территории площадью 1 га расположены поле для мини футбола, баскетбольная площадка, огород, открытая сцена и игровые площадки для детей любого возраста, от дошкольников до старшеклассников. 

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, пожалуйста, обращайтесь к Maple Bear Kyiv:

Телефон: +380443905862

Web: https://kyiv.osokorky.maplebear-cee.com/ 

Instagram: https://www.instagram.com/maplebear_kyiv/

Facebook: https://www.facebook.com/maplebearkyiv/


Будем рады видеть вас в семье Maple Bear Kyiv!

 

 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: Maple Bear Kyiv
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 