Канадская двуязычная школа Maple Bear Kyiv приглашает учеников на учебу

Канадская двуязычная школа Maple Bear Kyiv, которая является частью мировой сети Maple Bear Global School приглашает учеников на обучение

Дошкольники, ученики первых и вторых классов начинают свое обучение в сентябре 2021.

Maple Bear Kyiv сочетает канадскую учебную программу с украинской. Программа школы соответствует канадской программе Maple Bear и полностью соответствует государственным стандартам образования Украины, что обеспечивает уважение к украинской культуре и истории, открывая широкие возможности для обучения после окончания школы. Maple Bear применяет методику обучения, основанную на открытиях, сотрудничества, экспериментах и ​​решении проблем. Каждое учебное помещение школы разработано специально, как пространство для внедрения канадской методологии обучения. Каждая деталь в классе школы имеет специальное назначение в учебном процессе. Пространство подстраивается под нужды работы в группах, в парах или индивидуально. Для этого пространство поделено на тематические "учебные станции". Такой подход позволяет максимально эффективно использовать каждую минуту во время урока, и дает возможность учащимся с увлечением изучать различные предметы и поддерживать их заинтересованность в течение дня.

Подать заявку на вступление в 2021/2022 учебный год можно уже сейчас: https://kyiv.osokorky.maplebear-cee.com/order.

В основе учебной модели Maple Bear – канадская методология погружения во второй язык. Обучение проходит на украинском и английском языках, и это стимулирует учеников не переводить то, что они говорят, читают или пишут, а думать и чувствовать на обоих языках. Особенности родного языка в сочетании с постоянным англоязычным окружением выводит на новый уровень не только понимание языков, но и понимание окружающего мира в целом. Такое обучение расширяет кругозор ребенка, помогает ему чувствовать себя уверенно в любой среде.

Канада одной из первых адаптировала свою систему образования к концепции навыков 21 века. С 1994 года в канадской системе образования применяется методология, всесторонне развивает личность ребенка – физически и интеллектуально, эмоционально и социально – с акцентом на изучении ключевых навыков для успешного будущего.

Сегодня Maple Bear Kyiv приглашает на обучение дошкольников в возрасте от 3 до 6 лет, учеников первых и вторых классов. Средняя и старшая школа откроется позже вместе с взрослением учащихся.

Новое современное здание площадью 7000 м² имеет просторные классы, оснащенные эргономичной мебелью и интерактивными панелями, спортзала со стенкой для скалолазания, бассейн, собственную столовую, библиотеку и актовый зал. Один из этажей полностью выделен под творческие студии: робототехнику, 3D-моделирование, музыкальную школу, хореографический зал, спортивные секции, детскую йогу, кулинарию. На огражденной школьной территории площадью 1 га расположены поле для мини футбола, баскетбольная площадка, огород, открытая сцена и игровые площадки для детей любого возраста, от дошкольников до старшеклассников.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, пожалуйста, обращайтесь к Maple Bear Kyiv:

Телефон: +380443905862

Web: https://kyiv.osokorky.maplebear-cee.com/

Instagram: https://www.instagram.com/maplebear_kyiv/

Facebook: https://www.facebook.com/maplebearkyiv/



Будем рады видеть вас в семье Maple Bear Kyiv!