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31.01.2020, 16:52

Кислотоупорная плитка от Stoffmark – лучшее решение

Кислотоупорная плитка от Stoffmark – лучшее решение - Фото

Обращайтесь к менеджерам Stoffmark – они помогут вам выбрать подходящее по всем параметрам покрытие

Керамическая кислотоупорная плитка – это прочный облицовочный материал для промышленных предприятий, где важна стойкость к температурным перепадам, воздействию влаги, кислот, щелочей и других агрессивных веществ. Этот материал используется в цехах, где стоит тяжелое оборудование, предусмотрена высокая проходимость или проезд грузового транспорта.

Кислотоупорная облицовка важна для химической, пищевой и металлургической отрасли, ее активно используют на таких объектах:

  • в молочных, рыбных и мясоперерабатывающих цехах;
  • на кухнях ресторанов и в пивоварнях;
  • в автомастерских;
  • в больницах и химических лабораториях.

Преимущества кислотоупорной плитки

Плитку с кислотоупорными свойствами изготавливают из тугоплавкой глины по особой технологии. Сырье подвергают экструдированию или прессуют при температуре 1300 градусов по Цельсию, благодаря чему оно становится очень прочным. Промышленное покрытие характеризуется целым рядом важных преимуществ.

  • Высокая прочность при сжатии (больше, чем у железобетона), поэтому материал выдержит вес тяжелого оборудования или грузового транспорта.
  • Стойкость при контакте с концентрированными щелочами и кислотами.
  • Стойкость к перепадам температур, экстремально высоким и низким температурным режимам.
  • Показатель влагопоглощения – менее 0,5%.
  • Антистатические свойства, легкость в уходе и уборке.
  • Нескользкая поверхность, что снижает риск травмирования сотрудников.

Кислотоупорное покрытие для пола: цены и монтаж

Если вы ищете прочный материал для облицовки рабочих поверхностей на своем предприятии, то лучшее решение – это кислотоупорная плитка. Купить качественное покрытие можно в компании Stoffmark, которая представляет в Украине ведущий концерн по производству промышленной спецхимии MC-Bauchemie Muller GmbH.

При выборе подходящего варианта нужно учесть интенсивность химической и физической нагрузки на пол в будущем. Цена плитки также будет зависеть от ее толщины, формата и класса скольжения. Обращайтесь к менеджерам Stoffmark – они помогут вам выбрать подходящее по всем параметрам покрытие.

Монтаж покрытия для пола осуществляется в таком порядке.

  1. Техническая экспертиза. Сначала специалисты изучат условия эксплуатации покрытия, а затем разработают проект монтажа плитки с учетом нагрузки на пол. Они проведут экспертизу и определят прочность бетонного основания.
  2. Укладка. Профессионалы подберут клей и затирку с учетом предполагаемой химической и физической нагрузки, чтобы обеспечить оптимальную адгезию. Они осуществят монтаж в соответствии с требованиями технологии.
  3. Экспертная оценка. Специалисты наивысшей квалификации оценят качество работ.

Заказать кислотоупорные материалы онлайн в Украине можно в интернет-магазине Stoffmark. Брендовая плитка кислотоупорная может похвастаться впечатляющим сроком эксплуатации – до 40 лет. Это идеальное решение для любого промышленного предприятия.

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Теги: Кислотоупорная плитка, Stoffmark
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