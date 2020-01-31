Кислотоупорная плитка от Stoffmark – лучшее решение

Керамическая кислотоупорная плитка – это прочный облицовочный материал для промышленных предприятий, где важна стойкость к температурным перепадам, воздействию влаги, кислот, щелочей и других агрессивных веществ. Этот материал используется в цехах, где стоит тяжелое оборудование, предусмотрена высокая проходимость или проезд грузового транспорта.
Кислотоупорная облицовка важна для химической, пищевой и металлургической отрасли, ее активно используют на таких объектах:
Преимущества кислотоупорной плитки
Плитку с кислотоупорными свойствами изготавливают из тугоплавкой глины по особой технологии. Сырье подвергают экструдированию или прессуют при температуре 1300 градусов по Цельсию, благодаря чему оно становится очень прочным. Промышленное покрытие характеризуется целым рядом важных преимуществ.
Кислотоупорное покрытие для пола: цены и монтаж
Если вы ищете прочный материал для облицовки рабочих поверхностей на своем предприятии, то лучшее решение – это кислотоупорная плитка. Купить качественное покрытие можно в компании Stoffmark, которая представляет в Украине ведущий концерн по производству промышленной спецхимии MC-Bauchemie Muller GmbH.
При выборе подходящего варианта нужно учесть интенсивность химической и физической нагрузки на пол в будущем. Цена плитки также будет зависеть от ее толщины, формата и класса скольжения. Обращайтесь к менеджерам Stoffmark – они помогут вам выбрать подходящее по всем параметрам покрытие.
Монтаж покрытия для пола осуществляется в таком порядке.
Заказать кислотоупорные материалы онлайн в Украине можно в интернет-магазине Stoffmark. Брендовая плитка кислотоупорная может похвастаться впечатляющим сроком эксплуатации – до 40 лет. Это идеальное решение для любого промышленного предприятия.