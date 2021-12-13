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13.12.2021, 11:44

KIVI объявила новогодние цены на новые телевизоры c контентом

Цей матеріал також доступний українською
KIVI объявила новогодние цены на новые телевизоры c контентом - Фото

В преддверии рождественских и новогодних праздников KIVI сообщила о специальных новогодних ценах на определенные модели новых телевизоров 2021 года

Чем же отличаются новые устройства и почему их следует покупать?

Операционная система

Все смарт-телевизоры линейки 2021 работают на полнофункциональной ОС Google Android TV со всеми преимуществами сервисов Google, интеграцией Netflix и поддержкой любых совместимых приложений из Play Market. Поддержка Chromecast дает возможность быстрой трансляции контента со смартфона без проводов.

KIVI объявила новогодние цены на новые телевизоры c контентом

Бесплатные* каналы, фильмы, тренировки и игры в KIVI MEDIA

На новых телевизорах установлено масштабное приложение медиа-хаб KIVI MEDIA. Без дополнительной платы сразу после покупки пользователю доступно несколько разделов: Каналы, Фильмы, Тренировки и Игры.

  • В разделе Каналы в Украине можно найти 50 бесплатных для пользователя каналов разных жанров, включая популярные каналы Viasat (например, TV1000 World Kino). В разделе доступна программа передач и функция "машины времени", которая позволит перемотать контент канала и посмотреть передачу, когда удобно

  • В разделе Фильмы KIVI предлагает пакет фильмов в высоком качестве, которые уже доступны для просмотра. Количество таких фильмов будет постоянно увеличиваться

  • В разделе Тренировки пользователь найдет записи тренировок от популярных фитнес-блогеров, а также онлайн-тренировки

  • Раздел Игры разработан совместно с партнером Boosteroid. Пользователю доступны самые современные ПК-игры, вроде Fortnite, прямо на телевизоре – требуется только устройство для управления. Помимо облачного гейминга в разделе есть бесплатные Android-игры для всей семьи, в которые можно играть вместе, используя пульт или смартфоны.

KIVI объявила новогодние цены на новые телевизоры c контентом

Экран и Звук

Для соответствия высоким стандартам качества картинки используются только панели класса А+, а также целый ряд технологических и программных разработок. Так, HDR поддерживается для любого контента, накопителя или трансляции; Super Contrast Control отвечает за повышенную контрастность отдельных частей изображения, а UltraClear повысит качество картинки на моделях с поддержкой 4К.

Не только показывать, но и звучать телевизоры будут отлично: для новой линейки разработана собственная акустическая система при поддержке компании JVC Kenwood.

Дизайн

Линейка 2021 года получила полностью обновленный дизайн – в результате работы собственного R&D и 3 международных конструкторских бюро модели выполнены в едином стильном концепте, базирующемся на минимализме. Ширина фронтальных рамок – всего 2,6 мм, для подставки используются оригинальные металлические ножки, которые позволят органично вписать телевизоры в любой интерьер и не отвлекаться при просмотре на лишние детали.

KIVI объявила новогодние цены на новые телевизоры c контентом

Новогодние цены

Перед новогодними праздниками в период с 16 декабря 2021 года по 10 января 2022 года KIVI объявила следующие рекомендованные цены на отдельные модели собственной линейки ТВ 2021 года:

Рекомендуемые специальные цены:

43’’ KIVI 43U740LB – от 11 999 грн. (вместо 12 999 грн.)

50’’ KIVI 50U740LB – от 14 999 грн. (вместо 15 999 грн.)

55’’ KIVI 55U740LB – от 16 499 грн. (вместо 17 999 грн.)

Информацию о телевизорах и ценах можно посмотреть на сайте официального интернет-магазина KIVI.

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Теги: Kivi
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