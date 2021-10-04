KIVI представила приложение KIVI MEDIA с бесплатным контентом в новой линейке телевизоров

29 сентября 2021, Киев — международный производитель телевизоров, компания KIVI, вместе с новой линейкой телевизоров 2021 года представила приложение KIVI MEDIA c бесплатным контентом "из коробки".

Телевизор сегодня — уже не просто устройство для просмотра фильмов, каналов и сериалов. Современный тренд в smart-телевизорах — это возможность доступа к совершенно новым возможностям.

Компания KIVI разработала уникальное собственное приложение KIVI MEDIA, которое объединило в себе все, что нужно для семейного досуга и открыло новые возможности телевизора. Теперь у пользователей телевизоров KIVI на операционной системе Google Android TV будет доступ к качественному бесплатному лицензионному контенту сразу после распаковки нового устройства и подключения к интернету.

Каналы

В разделе "Каналы" в Украине доступно 50 бесплатных каналов разных жанров, включая популярные каналы Viasat (например, TV1000 World Kino). В разделе доступна программа передач и функция "машины времени", которая позволит перемотать контент канала и посмотреть передачу, когда удобно.

Помимо бесплатных в раздел будут интегрированы и платные каналы, которые подбираются и рекомендуются по самому популярному фильтру: рейтинговые, фильмовые, детские, спорт. KIVI предлагает платные каналы совместно со стратегическим партнером MEGOGO — крупнейшим в Восточной Европе медиасервисом для просмотра видео, ТВ и прослушивания аудио.

Фильмы

В разделе "Фильмы" представлен контент от эксклюзивного партнера KIVI в Украине — MEGOGO.

Известно, что одна из проблем, с которой часто сталкивается современный пользователь — проблема выбора или поиска контента. Рекомендации фильмов и каналов, доступные в KIVI MEDIA, позволяют быстро найти подходящий фильм, мультфильм или телеканал. MEGOGO стремится максимально упростить жизнь пользователю — рекомендовать топовые новинки фильмов, предлагать редакторские подборки. А KIVI, в свою очередь, предоставляет быстрый доступ к рекомендациям и бесшовный переход непосредственно к просмотру внутри MEGOGO.

Пользователь находит в рекомендациях понравившийся фильм, мультфильм или телеканал и переходит сразу на страницу контента в MEGOGO. Новому пользователю будет предложено войти в уже существующий аккаунт или единожды зарегистрироваться. В дальнейшем переход из рекомендаций к просмотру происходит бесшовно. Если контент доступен по платной модели или подписке, в механике оплаты ничего не меняется.

Для быстрого доступа к контенту MEGOGO выделена отдельная кнопка на пульте ДУ.

KIVI также предлагает в разделе пакет бесплатных фильмов в высоком качестве. Количество бесплатного контента будет расширяться с каждым этапом развития KIVI MEDIA.

Тренировки

KIVI представляет раздел "Тренировки" совместно с партнерами: проектом Online Fitness Club, основателем которого является Андрей Хомицкий —профессиональный тренер, двухкратный чемпион мира по бодибилдингу. А также совместно с Savlova Fit Юлии Савловой — фитнес тренером, финалисткой чемпионата мира по бодибилдингу и экспертом по питанию.

В разделе "Тренировки" пользователи смогут регулярно посещать бесплатные живые онлайн встречи и заниматься с командой профессиональных тренеров, смотреть бесплатные тренировки в записи и проходить платные марафоны.

Игры

KIVI расширяет возможности для развлечений. Если раньше играть на большом экране можно было только с помощью игровой консоли или с подключением ПК, то теперь KIVI меняет правила. Облачный гейминг на телевизоре — это новая реальность, в которой нет необходимости покупать несколько устройств только для того, чтобы запустить игру на большом экране. Нужен только телевизор, интернет со скоростью не менее 15 Мбит/с, KIVI MEDIA и джойстик.

В сотрудничестве с сервисом облачного гейминга Boosteroid KIVI представила раздел "Игры". Сегодня Boosteroid входит в тройку крупнейших провайдеров облачного гейминга в Европе. Технология Boosteroid позволяет запускать требовательные современные компьютерные игры просто на телевизоре. Игра запускается на мощных серверах Boosteroid, а процесс игры передается через интернет прямо на экран пользователя, который контролирует игру со своего устройства, например, с джойстика. При хорошем интернет-соединении ощутить разницу между игрой на Boosteroid и на мощном домашнем компьютере невозможно.

В раздел "Игры" в KIVI MEDIA интегрированы 3 бесплатные игры. Библиотека примерно из 200 игр будет доступна после перехода непосредственно в платформу Boosteroid с экрана телевизора. Среди них есть и бесплатные, и платные игры, которые перед запуском на платформе Boosteroid необходимо отдельно купить через платформу цифрового распространения игр.

Пользователи могут использовать свои существующие игровые аккаунты. Никому не потребуется заново создавать игровые аккаунты или заново покупать игры. Для бесплатных игр нужен аккаунт на соответствующей платформе. Например, для того, чтобы играть в бесплатную игру Fortnite, нужен аккаунт в EGS Epic Games Store.

Для комфортного гейминга скорость соединения должна быть не менее 15 Мбит/с, желательно подключить телевизор к интернету через кабель или Wi-Fi 5 ГГц. Для игры подойдет любой Bluetooth-джойстик, например, от PlayStation, Xbox и др.

Помимо облачного гейминга в раздел "Игры" интегрированы бесплатные Android-игры для всей семьи: Air Console, Bomb Squad, Badland. Управление возможно с помощью Bluetooth-джойстиков, пульта и смартфонов — в зависимости от выбранной игры. Играть можно даже целой компанией. Сотни бесплатных игр доступны и в магазине приложений Play Market.

Выгоды

Уникальным предложением KIVI MEDIA стал раздел "Выгоды" — программа лояльности для пользователей телевизоров KIVI. Специальные скидки, промокоды, акции на самые потребляемые товары и услуги от ведущих компаний — собрано все в одном разделе. Пользователь сможет легко считать QR-код с телевизора и совершить выгодные покупки.

Таким образом, телевизоры KIVI позволяют бесплатно смотреть фильмы, каналы, заниматься спортом, играть и при этом экономить.

Релиз приложения

Релиз KIVI MEDIA запланирован на 1 октября 2021 года. Приложение будет постоянно дорабатываться с учетом запросов украинцев. Частично сервис будет бесплатным, поскольку KIVI придерживается стратегии "Включи и смотри", в соответствии с которой пользователь получает контент сразу.

Помимо новой линейки KIVI MEDIA будет автоматически установлено и/или обновлено на всех смарт-телевизорах KIVI на операционной системе Google Android TV до конца 2021 года.





О KIVI

KIVI — это международная компания, которая специализируется на разработке и производстве смарт-телевизоров, имеющая широкую дистрибуцию в странах Европы и Азии.

Производство осуществляется на мощностях крупнейшего в мире контрактного производителя — компании MTC. Используются комплектующие ведущих производителей компонентов из Китая, Японии, Тайваня. Количество сотрудников — более 200 человек. Компания имеет более 200 сервисных центров во всех странах продаж и обеспечивает собственную сервисную поддержку в режиме 24/7.

Бренд KIVI динамично развивается и входит в число лидеров на всех рынках присутствия. На сегодняшний день произведено более 1 млн устройств.

Продукция ТМ KIVI два года подряд удостоена награды "Выбор года 2019-2020". Бренд получил две награды премии Effie Awards, в том числе в престижной номинации "Бизнес-вызов, или Давид против Голиафа".