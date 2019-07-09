Клининговые компании Киева: как проверить качество уборки?

Все чаще для комплексной уборки квартир в Киеве вызывают представителей клининговой компании.

Это намного удобнее и эффективнее, чем помощь обычной уборщицы, поскольку специалисты приезжают с профессиональными средствами очистки, действуют по отработанной схеме, а главное, несут ответственность за выполненную работу.

При этом важно проверить качество уборки и убедиться, что заказ выполнен полностью. Как это сделать?

Уровень уборки зависит от выбора компании

Хотите, чтобы результат вас не разочаровал, тщательнее выбирайте клинеров.

Изучите сайт, прочитайте, что предлагает компания. Если вам обещают уборку за час, при этом присылают одну уборщицу, о качестве речь не идет.

У клинеров должно быть с собой все необходимое: чистящие, моющие средства, оборудование, тряпки, щетки. Никаких доплат за инвентарь и моющие средства не предусмотрено.

Подписание договора – свидетельство того, что вы взаимодействуете с серьезной компанией, которая готова брать на себя обязательства.

Обязательно проговорите вариант устранения недостатков, переделки работы, которая вам не понравится. Это защитит вас от возможных неприятных ситуаций в будущем.

Начинайте с визуального контроля

Контролировать клинеров лучше сразу же после окончания работы, в их присутствии, чтобы вопросов не было ни у вас, ни у приглашенных сотрудников.

Обратите внимание на внешний вид клинеров. Униформа или ее элементы, присутствие логотипа, названия компании – признак ответственного отношения к своему делу.

Если специалисты работали без вашего присутствия, сразу же проверьте, не сломано ли что-либо в доме, не разбито ли. Позже предъявить претензии будет сложнее.

Осмотрите все помещения, которые должны были убрать, под разными углами: фронтально, от окна, от двери. У вас должно сложиться впечатление, что все выглядит аккуратно.

Пройдите по комнатам, свежим взглядом оцените кухню, ванную, туалет. Ничего не должно бросаться в глаза.

Традиционных методов также никто не отменял: возьмите белую тряпочку, платок, салфетку и проведите по поверхностям: следов пыли, грязи не должно оставаться.

Шаг за шагом проверьте качество уборки

Приступайте к более внимательному осмотру комнат снизу-вверх.

Полы. Проверьте чистоту углов, плинтусов, труднодоступных мест. Полосы от грязной тряпки, грязь, оставшаяся в результате некачественного наведения порядка – не пропускайте даже мелочей. Мебель: осмотрите ножки стульев, столов, дверцы шкафов, полки, детали интерьера. Пыли после уборки здесь не место! Стены, подоконники также подлежат тщательному осмотру. Потолок: поднимите голову и посмотрите, не осталось ли на нем паутины, пыли.

Проверьте также чистоту люстр, светильников, кондиционера, вентиляционных решеток, вытяжек.

Не поленитесь наклониться, задрать голову, отодвинуть стулья, чтобы все внимательно рассмотреть.

Проверка качества работы клинеров может быть только визуальной или углубленной, но независимо от того, насколько тщательно вы собираетесь контролировать сотрудников компании, занятых уборкой вашего дома, помните, что главным результатом их работы остается ваше хорошее настроение.