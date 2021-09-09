KMW: доклад и дискуссия "Мировой ландшафт рынка VoD: новая динамика"

11й международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK совместно с Glance Mediametrie представляет аналитический доклад и дискуссию "Мировой ландшафт рынка VoD: новая динамика"

14 сентября на KMW будет представлен комплексный обзор мирового рынка VoD, который презентуют эксперты Glance Mediametrie (Франция) – международной консалтинговой компании, специализирующейся на трендах телесмотрения и диджитал сегмента на более чем 50-ти территориях.

Участники KMW получат эксклюзивные данные и оценки VoD сервисов на основе экспертных отчетов Glance Mediametrie 4Screen и OneTVYear, и узнают о самых заметных тенденциях этого сегмента, например, рост потребления телевизионного контента и увеличение показателей ежедневного просмотра. Спикеры также проследят, как меняется расстановка сил на рынке VoD с выходом на арену новых игроков, которые уже посягают на гегемонию медиагигантов.

Презентацию проведут эксперты компании Glance:

Симеон Мирзаянц (Simeon Mirzayantz) – менеджер по международным продажам, Glance Mediametrie (Франция). Эксперт с 15-летним опытом работы в медиа индустрии во Франции и за ее пределами: Министерство Европы и иностранных дел, Французский институт, Mediametrie, кино- и телепродакшен-компании. Он является экспертом культурной и аудиовизуальной сферы (кино и телевидение, цифровое искусство, современная музыка, книги, визуальное искусство).

Сесиль Бертран (Cécile Bertrand) – руководитель международных исследований в Glance (Франция). Она руководит международной службой мониторинга и командой исследователей телевизионных и онлайн-сериалов NoTa. Она также занимается отчетами, специальными запросами, участвует в конференциях по международному телевидению, тенденциям онлайн-контента, 4-screen и в целом по темам, касающимся диджитального направлении. Имея опыт работы в бродкастинг- и медиакомпаниях, включая группу М6 и канадский стартап Seevibes, она расширила свою экспертизу в области медиапотребления, тенденциях телевизионного и цифрового контента.

Сразу после аналитического обзора своим опытом дискуссию дополнят представители европейского рынка: Мезен Даннави (Mezen Dannawi), менеджер NPO Start, BVоD-сервиса вещателя NPO (Нидерланды) и Анна Ивинска-Новак (Anna Iwinska-Nowak) глава отдела по исследованию клиентов, TVN Digital (Польша). Эксперты обсудят актуальные для рынка вопросы: как локальные стримеры покоряют международный рынок VоD? Какие они имеют преимущества и недостатки на местном уровне? Какие коллаборации и форматы удачно сработали и позволили завоевать аудиторию? Какие инновации приносят на рынок новые стримеры? Должны ли международные игроки адаптировать свои территориальные стратегии, держа в поле зрения региональные VoD платформы? Какие подходы в работе являются успешными для игроков с обеих сторон баррикады?

Ответы на все эти и другие вопросы учасникам KMW дадут эксперты, которые будут выступать онлайн на панельной дискуссии 14 сентября.

Glance – консультационная компания, занимающаяся исследованиями контента и телесмотрения. Это надежный источник официальных телевизионных рейтингов более 7000 каналов на более чем 120 территориях. Glance также анализирует новейшие тренды в ТВ и диджитал контенте на более чем 50 территориях.

Панельная дискуссия подготовлена при поддержке Европейского Союза. Ее содержание является исключительной ответственностью организаторов и не обязательно отражает взгляды Европейского Союза.

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11й Международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK 2021 пройдет 14-15 сентября в гибридном формате – события будут происходить вживую с ограниченным количеством зрителей в Hyatt Regency Kyiv с прямой трансляцией на аналитическом медиаресурсов Media Business Reports (MBR).

В двухдневной программе KMW 2021 – 20 секций: панельные дискуссии, презентации, доклады и inspiration talks с участием международных медиаэкспертов, трендсеттеров аудиовизуальной индустрии, государственных управленцев и топ-менеджеров ведущих украинских медиакомпаний и продакшенов. Участники Форума узнают о последних тенденциях, успешных кейсах и новых ценностях в аудиовизуальной индустрии, инновационных технологиях и их использовании ведущими медиакомпаниями.

Ознакомиться с программой, выбрать формат участия и зарегистрироваться можно уже на официальном сайте KMW 2021 – https://kyivmediaweek2021.com/.

Контакты:

[email protected]

+380 44 459 46 10

https://kyivmediaweek2021.com/

https://www.facebook.com/kyivmediaweek

Справка:

Международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK – флагманский проект компании Media Resources Management (MRM), который уже 11 лет подряд проходит в Киеве и собирает профессиональное сообщество аудиовизуальной индустрии из Украины и мира вокруг актуальных вопросов медиасферы.

Организатор:

Media Resources Management (MRM) – первая в Украине медиаконсалтинговая компания, которая с 2005 года предоставляет комплексные услуги в сфере кино, ТВ и других креативных индустриях. Входит в состав FILM.UA Group. Выбранные проекты MRM: MEDIA BUSINESS REPORTS, PITCH UA, TALKS WITH HOLLYWOOD, SMALL WORLD BIG IDEAS, MEDIABOOK.

Партнеры KMW 2021: