Компания Eldorado вошла в рейтинг надежных предприятий Украины

Компания ELDORADO вошла в номинацию "ВЫБОР СТРАНЫ" и попала в рейтинг надежных предприятий Украины по итогам 2020 года. Несмотря на непростой и напряженный для бизнеса год, ELDORADO все же смогла в очередной раз укрепить свои позиции на рынке.

В 2020 году компания ELDORADO значительные усилия приложила для улучшения сервиса в четырех направлениях: запуск магазинов в новом формате, внедрение новых стандартов обслуживания, развитие омниканальности и системного подхода к логистике.

Флагманом нового формата стал магазин ELDORADO в ТРЦ Lavina Mall, открытый осенью 2020 року. Изменения коснулись интерьера магазина, его освещения, зонирования, оборудования для персонала. Так, акценты в интерьере и освещение подобраны таким образом, чтобы максимально сфокусировать внимание покупателей на товарах; преобладание круглых очертаний вместо острых углов и использование материалов из дерева сделало магазин более уютным. А грамотное зонирование призвано сделать процесс покупки максимально удобным и быстрым, равномерно распределяя трафик клиентов по магазину. К тому же, приятным сюрпризом для покупателей станет наличие детской и лаунж-зоны, а также концептуально новой локации – барной стойки, где покупатели смогут выпить чашечку кофе совершенно бесплатно.

Важным приоритетом для работы стало также развитие омниканального подхода. В рамках этого направления в Eldorado значительно улучшили качество сервиса, объединив все каналы продаж (онлайн и офлайн) в единую систему. Благодаря омниканальности клиенты могут с легкостью переключаться с одного вида покупок на другой, быстро менять каналы общения с продавцом, без затруднений находить нужный товар и получать необходимую информацию в любой точке контакта.

Что касается логистики, то в этой сфере масштабные изменения начались еще в 2019 году. Одним из ключевых решений стало развитие собственной службы доставки. При этом основной акцент в компании сделали на улучшении сервиса и для клиентов, которые ожидают доставку на дом, и для магазинов сети. Планирование доставки по временным интервалам позволило составлять маршруты максимально точно, изменение системы мотивации сотрудников повысило качество работы, а развитие доставки через курьерские службы позволило клиентам выбирать наиболее удобный способ получения покупки.

Торговая сеть не останавливается на достигнутом – в компании продолжают улучшать сервис как для потребителей, так и для персонала, чтобы обеспечить максимально качественное обслуживание во всех сферах деятельности сети.

Торговая сеть электроники и бытовой техники ELDORADO основан в 1999 году, а уже в 2003 в Киеве был открыт первый в Украине гипермаркет компании. На данный момент сеть насчитывает более 120 магазинов в 57 городах Украины. Компания предлагает выбор из более 50 000 моделей современной персональной техники Samsung, Bosch, Philips, Asus, Lg, Whirlpool, Sony и других ведущих производителей. С 2013 ELDORADO – розничная сеть электроники и бытовой техники №1 по товарообороту в Украине.