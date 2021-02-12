UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
пресс-релиз
12.02.2021, 11:00

Компания "Евротерминал" открыла первый таможенно-лицензионный склад в Одесском порту

Компания "Евротерминал" открыла первый таможенно-лицензионный склад в Одесском порту - Фото

Склад построен в соответствии с требованиями всех норм украинского законодательства

Компания "Евротерминал" расширяет спектр услуг и возможностей для своих клиентов. На территории грузового комплекса ООО "Евротерминал", в границах международного пункта пропуска "Одесский морской торговый порт", построен в соответствии с требованиями всех норм законодательства и открыт таможенный склад (согласно Приказа Министерства юстиции Украины до августа 2012 г. – таможенно-лицензионный склад или ТЛС).

Мы предлагаем новый вид услуг – услуги ТЛС, – прокомментировал генеральный директор компании "Евротерминал Александр Эйсмонт, – теперь у наших клиентов и клиентов Одесского порта появилась возможность хранить грузы, находящихся под таможенным контролем в режиме ТЛС, что, в свою очередь, позволяет решать такие задачи, как:

  • работа с консолидированными грузами,
  • возможность применения в работе договоров консигнации,
  • размещение иностранных грузов на таможенном складе с сохранением статуса иностранных товаров на период хранения,
  • возможность формировать и готовить к отправке малые партии товаров, размещенные на таможенном складе, а также другие операции, предусмотренные таможенным законодательством Украины.

Как отмечают грузоотправители, хранение грузов на территории ТЛС Сухого порта положительно скажется на стоимости доставки не только благодаря отсутствию таможенных пошлин и сборов, но и за счет оптимизации затрат на сервисные услуги. Особенно актуально это для сборных грузов, когда накопление, формирование и таможенное оформление партии происходит в пределах одного склада мультимодального центра "Евротерминал".

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Евротерминал
Еще по теме
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 