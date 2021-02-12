Компания "Евротерминал" открыла первый таможенно-лицензионный склад в Одесском порту

Компания "Евротерминал" расширяет спектр услуг и возможностей для своих клиентов. На территории грузового комплекса ООО "Евротерминал", в границах международного пункта пропуска "Одесский морской торговый порт", построен в соответствии с требованиями всех норм законодательства и открыт таможенный склад (согласно Приказа Министерства юстиции Украины до августа 2012 г. – таможенно-лицензионный склад или ТЛС).

Мы предлагаем новый вид услуг – услуги ТЛС, – прокомментировал генеральный директор компании "Евротерминал Александр Эйсмонт, – теперь у наших клиентов и клиентов Одесского порта появилась возможность хранить грузы, находящихся под таможенным контролем в режиме ТЛС, что, в свою очередь, позволяет решать такие задачи, как:

работа с консолидированными грузами,

возможность применения в работе договоров консигнации,

размещение иностранных грузов на таможенном складе с сохранением статуса иностранных товаров на период хранения,

возможность формировать и готовить к отправке малые партии товаров, размещенные на таможенном складе, а также другие операции, предусмотренные таможенным законодательством Украины.

Как отмечают грузоотправители, хранение грузов на территории ТЛС Сухого порта положительно скажется на стоимости доставки не только благодаря отсутствию таможенных пошлин и сборов, но и за счет оптимизации затрат на сервисные услуги. Особенно актуально это для сборных грузов, когда накопление, формирование и таможенное оформление партии происходит в пределах одного склада мультимодального центра "Евротерминал".