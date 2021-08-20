Компания Vega Telecom провела мастер-класс для студентов Госуниверситета телекоммуникаций

Национальный телеком-оператор Vega поддержал образовательную программу "Организация практических навыков для студентов и аспирантов государственных вузов" и провел рабочий тренинг для студентов Государственного университета телекоммуникаций.

Специалисты Vega познакомили слушателей с современной технологией передачи данных GPON, возможностями сети, ее преимуществами и структурой, а также провели мастер-класс по подключению реального клиента к сети скоростного гигабитного интернета Gigabit by Vega.

"Мы всегда открыты для образовательных инициатив и по возможности оказываем поддержку молодым специалистам, которые только делают первые шаги в освоении области телекома, ведь вклад в знания нового поколения – самое ценное, что может сделать бизнес. Сейчас в нашей команде есть сотрудники, которые когда-то пришли в Vega стажерами и практикантами. Это большая миссия и ответственность – передать свой опыт, познакомить со всеми тонкостями профессии, показать реальную работу и обеспечить практику с актуальными технологиями. Такой тренинг мы провели впервые, подключив вместе со студентами нового клиента. Мы планируем и дальше работать в этом направлении", – прокомментировал Генеральный директор Мурат Чинар.

Участниками тренинга стали студенты и аспиранты Кафедры компьютерной инженерии Учебно-научного института информационных технологий Государственного университета телекоммуникаций, для которых это мероприятие полезно и имеет практическую реализацию в будущем.

Андрей Петрович Бондарчук, директор Учебно-научного института информационных технологий Государственного университета телекоммуникаций, отметил:

"Законодательство Украины требует учесть компетенции работодателей при утверждении образовательных программ, поэтому Национальный телеком-оператор Vega является постоянным партнером Университета, участвует в их разработке и обновлении, предоставляя информацию о современных и перспективных технологиях и возможность практической работы с действующим оборудованием компании. Стремительное развитие информационных сетей требует от студентов постоянного приобретения навыков обработки, передачи и анализа информации, применяя при этом современное оборудование и актуальные протоколы".

В рамках мероприятия, будущие специалисты:

• ознакомились с клиентским оборудованием для подключения сервисов GPON и IP-TV;

• увидели, как проводятся работы по монтажу и прокладке последней мили для клиентского включения, подключения линии к сплиттеру (оптической призме)

• узнали о нюансах сварки ВОЛС и тестирования физического и канального уровня, а также протестировали реальную скорость, которую обеспечивает технология GPON.

"Это был полезный тренинг, ведь на практике мы увидели все нюансы и этапы подключения нового пользователя к сети гигабитного интернета. Из программ мы понимали, как все сделано логично, но как это работает физически – узнали только сегодня. Специалисты подробно объяснили и наглядно показали каждый этап", – говорит магистр Игорь.

В компании будут и в дальнейшем проводить мероприятия с привлечением выпускников и студентов, которые планируют работать в сфере телекоммуникаций, и продолжать успешное сотрудничество с Государственным университетом телекоммуникаций.