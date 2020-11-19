Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Вакансии
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
19.11.2020, 13:28

Корпоративные подарки к Новому году 2021

Корпоративные подарки к Новому году 2021 - Фото

Вкусные и стильные подарки клиентам или коллегам это легко

Каждому приятно дарить и получать поздравления и частичку внимания. Семейная компания "Медик-Ведмедик" предлагает сделать этот момент ещё слаще и полезнее. Корпоративные подарочные наборы с натуральным мёдом разных сортов, крем-мёдом с сублимированными органическими ягодами, крафтовыми джемами или карпатским Иван-чаем не оставят никого равнодушным.

Корпоративные подарки клиентам или сотрудникам

"Медик-Ведмедик" полностью реализует ваш фирменный стиль и наносит логотип на упаковку. Возможны различные виды оформления подарочного набора. Это может быть деревянная или картонная коробочка. Количество баночек со сладкими лакомствами вы выбираете самостоятельно.

Вкусные и стильные подарки клиентам или коллегам это легко.

Что входит в корпоративный подарок?

Мы предлагаем все виды меда, без примесей с собственной пасеки. Вы можете приобрести акациевый мед, майский, из разнотравья, гречишный, липовый, подсолнечный и лесной мед. Сбор меда происходит в экологически чистом регионе Украины.

Также "Медик-Ведмедик" производит уникальный и особый продукт — крем-мёд с сублимированными ягодами по собственным рецептам. Это сочетание различных сортов меда с такими продуктами как имбирь, лимон, клубника, смородина, облепиха, лайм, орех или органическая малина.

А ещё в набор может входить и наш новый продукт — крафт джемы "Панфрут Украина". Это ароматный и неповторимый вкус свежих отборных органических фруктов и ягод с родных краёв в сочетании с травами и специями.

Готовы заказать вкусную коробочку для своих коллег, партнеров или клиентов?

Тогда заходите в раздел Подарочные наборы на официальном сайте "Медик-Ведмедик".

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Медик-Ведмедик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 