Корпоративные подарки к Новому году 2021

Каждому приятно дарить и получать поздравления и частичку внимания. Семейная компания "Медик-Ведмедик" предлагает сделать этот момент ещё слаще и полезнее. Корпоративные подарочные наборы с натуральным мёдом разных сортов, крем-мёдом с сублимированными органическими ягодами, крафтовыми джемами или карпатским Иван-чаем не оставят никого равнодушным.

Корпоративные подарки клиентам или сотрудникам

"Медик-Ведмедик" полностью реализует ваш фирменный стиль и наносит логотип на упаковку. Возможны различные виды оформления подарочного набора. Это может быть деревянная или картонная коробочка. Количество баночек со сладкими лакомствами вы выбираете самостоятельно.

Вкусные и стильные подарки клиентам или коллегам это легко.

Что входит в корпоративный подарок?

Мы предлагаем все виды меда, без примесей с собственной пасеки. Вы можете приобрести акациевый мед, майский, из разнотравья, гречишный, липовый, подсолнечный и лесной мед. Сбор меда происходит в экологически чистом регионе Украины.

Также "Медик-Ведмедик" производит уникальный и особый продукт — крем-мёд с сублимированными ягодами по собственным рецептам. Это сочетание различных сортов меда с такими продуктами как имбирь, лимон, клубника, смородина, облепиха, лайм, орех или органическая малина.

А ещё в набор может входить и наш новый продукт — крафт джемы "Панфрут Украина". Это ароматный и неповторимый вкус свежих отборных органических фруктов и ягод с родных краёв в сочетании с травами и специями.

Готовы заказать вкусную коробочку для своих коллег, партнеров или клиентов?

Тогда заходите в раздел Подарочные наборы на официальном сайте "Медик-Ведмедик".