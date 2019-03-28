Котировки УЭБ публикует все больше ресурсов

К перечню отечественных и международных изданий и ресурсов, публикующих котировки цен энергоресурсов Украинской энергетической биржи присоединился ЦЕНЗОР.НЕТ. Так ресурсом был запущен новый аналитический раздел БИРЖА на котором доступны актуальные котировки цен на природный и сжиженный газ, сложившиеся по результатам торгов на Украинской энергетической биржи.

Оперативная информация о реальном рыночном уровне цен на энергоресурсы и природный газ становится все более востребованной в обществе. Украинская энергетическая биржа является централизованной платформой формирования рыночных цен и надежным источником информации об их уровне. Особую актуальность вопрос стоимости природного газа приобретает в ситуации, когда ценовые предложения на газ для промышленных потребителей становятся ниже, чем цена газа для населения установленная в Постановлении КМУ от 19 октября 2018 № 867.

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Украинская энергетическая биржа - ведущая товарная биржа Украины на которой осуществляется торговля энергоресурсами (природный газ, сжиженный газ, нефтепродукты, уголь и т.д.) и формируются рыночные ценовые индикативы (котировки).