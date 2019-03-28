Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
28.03.2019, 14:31

Котировки УЭБ публикует все больше ресурсов

Котировки УЭБ публикует все больше ресурсов - Фото

В УЭБ отмечают, что оперативная информация о реальном рыночном уровне цен на энергоресурсы и природный газ становится все более востребованной

Реклама
Реклама

К перечню отечественных и международных изданий и ресурсов, публикующих котировки цен энергоресурсов Украинской энергетической биржи присоединился ЦЕНЗОР.НЕТ. Так ресурсом был запущен новый аналитический раздел БИРЖА на котором доступны актуальные котировки цен на природный и сжиженный газ, сложившиеся по результатам торгов на Украинской энергетической биржи.

Оперативная информация о реальном рыночном уровне цен на энергоресурсы и природный газ становится все более востребованной в обществе. Украинская энергетическая биржа является централизованной платформой формирования рыночных цен и надежным источником информации об их уровне. Особую актуальность вопрос стоимости природного газа приобретает в ситуации, когда ценовые предложения на газ для промышленных потребителей становятся ниже, чем цена газа для населения установленная в Постановлении КМУ от 19 октября 2018 № 867.

Реклама

ЦЕНЗОР. НЕТ - украинский новостной интернет-портал, основанный в 2004 году, занимает важное место среди средств массовой коммуникации Украины и входит в рейтинг "ТОП-25" в группе "СМИ и периодика" Украины.

Украинская энергетическая биржа - ведущая товарная биржа Украины на которой осуществляется торговля энергоресурсами (природный газ, сжиженный газ, нефтепродукты, уголь и т.д.) и формируются рыночные ценовые индикативы (котировки).

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Украинская энергетическая биржа, ЦЕНЗОР.НЕТ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 