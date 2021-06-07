Красивые места Киева: где погулять на выходных

Украинская столица представляет собой город, в каждом районе которого сосредоточено множество достопримечательностей, отличные возможности для шоппинга, при этом можно в спокойной обстановке отдохнуть в парке или на набережной Днепра. Некоторые из мест появились недавно, благодаря усилиям инвесторов, в то время как другие давно были визитной карточкой Киева, но полностью преобразились после реконструкции.

Пешеходно-велосипедный мост над Владимирским спуском

Идея строительства этого моста берет начало еще с советских времен, однако реализовать ее удалось только в 2019 году. Во многом руку к этому приложил действующий Киевский городской глава Виталий Кличко, поэтому киевляне так и называют это сооружение — "мост Кличко".

Здесь постоянно гуляют жители столицы и туристы, которые наслаждаются великолепными видами на Левый берег, Подол, Днепр и Европейскую площадь. Однако привлекает киевлян не только роскошная панорама, которая открывается с моста. В темное время суток сооружение подсвечивается тысячами энергоэффективных лампочек.

Гулять здесь можно как днем, так и ночью — у вас всегда будет на что посмотреть и добавить к прогулке радостных эмоций.

Аллея художников и Владимирская горка

Эти два места соединяет между собой лестница-галерея. Прогуливаясь тут вы сможете оценить работы мастеров своего дела, причем не обязательно известных. Продавать здесь картины может любой художник, а гости столицы и местные считают, что галерея — превосходный фон для фотографий на память.

Следует заметить, что этот объект является отличным примером государственно-частного партнерства, так как меценаты вложили в него около 4 миллионов гривен. То есть Аллея художников представляет собой удачный подход к реализации инфраструктурных проектов, ведь при этом удается сэкономить средства городского бюджета.

Развитие Киева и его районов: будущие инфраструктурные объекты

Киевляне максимально заинтересованы в развитии своего города, поэтому с нетерпением ожидают появления новых объектов. Особого внимания заслуживает мост-волна на Оболони, строительство которого началось еще в октябре прошлого года. Он будет соединять гольф-клуб и остров Оболонский. При этом инвесторы заинтересованы в последующем благоустройстве острова с сохранением ландшафта. Подробнее о лучших инфраструктурных проектах города и Оболони в частности можно узнать здесь.

Ключевым фактором, почему объектов не так много, является Детальный план территории. Он проходит общественное обсуждение и все пожелания киевлян учитываются, однако Киевсовет до сих пор не утвердил последний документ, поданный еще в 2018 году.

Киевляне надеются, что ситуация в скором времени изменится. С принятием нового Детального плана территории Оболони не только появится больше инфраструктурных объектов в столице, но и будет пресечена незаконная и хаотичная застройка районов недобросовестными застройщиками.





