Кредит онлайн за 5 минут – реальность или миф?

Деньги (фото - depositphotos.com)

Стандартным вариантом оформить займ в банке уже давно стало посещение отделения, общение с кредитным специалистом, заполнение анкеты и ожидание результатов из кредитного комитета. Времени на эту процедуру требуется от одного до двух рабочих дней. А как поступить, если деньги понадобились в срочном порядке, прямо в данный момент? Можно ли получить деньги в долг без посещения отделения, беседы с сотрудником банка, долгого утомительного ожидания? Есть ли возможность дистанционного прохождения всего процесса?

Возможность есть!

Возможность полностью дистанционно оформить кредит предоставляет сервис по онлайн-кредитованию microcash. Деньги перечисляются на банковскую карточку получателя кредита. Вся процедура оформления, включая подачу заявки с заполнением анкеты, производится через интернет. Результат рассмотрения заявки по кредиту сообщается заявителю спустя несколько секунд после отправления заявки.

Работа финансовой компании строится на инновационных технологиях, позволяющих удалённо идентифицировать пользователей и проводить проверку его благонадёжности: рассмотреть заявку, проверить потенциального заемщика, отправить результат о выдаче кредита. Режим всех процедур по заявке полностью автоматический.

Кому удобен microcash

Давайте пофантазируем: вы пришли в магазин за большими закупками для праздника или первого основательного выезда на пикник. Стоите в очереди, чтобы расплатиться за огромную корзину продуктов, и тут выясняется, что оставили дома кошелёк с наличными, и карта вам не поможет, так как на ней мало денег.

Сервис онлайн-кредитования выручит вас: необходимая кредитная сумма может быть перечислена вам ещё до того, как подойдёт ваша очередь, ведь на всю процедуру регистрации и выдачи займа потребуется около 8 минут. Вот при подобных экстренных случаях удобен сервис. Эти деньги – для быстрого получения и быстрого возврата.

Что требуется от заемщика

Возможность оформить кредит в microcash доступна любому гражданину Украины, достигшему 18-летнего возраста. Заявка заполняется с указанием номера паспорта и индивидуального налогового номера. Личность заявителя идентифицируется с использованием сервиса BankID НБУ.

Нас не интересует ваше семейное положение, наличие детей или домашних животных. Не столь важно, трудоустроены ли вы официально или нет. Принимая решение по вашей заявке на кредит, мы учитываем ряд различных факторов, но в первоочередном порядке акцентируется внимание на вашей кредитной истории, платежной дисциплине, текущей кредитной нагрузке и возможности подтверждения собственной личности.

Как работает сервис онлайн-кредитования. И о других условиях

Применение инновационных технологий позволяет работать сервису по выдаче кредитов на карту оперативно круглые сутки. Стать клиентом сервиса несложно:

заходите на сайт финансовой компании;

регистрируетесь и идентифицируете личность;

заполняете анкету из 8 блоков;

отправляете заявку на получение онлайн-кредита.

Заявки рассматриваются автоматически. О результате по выдаче или отказу в кредите клиента извещают сразу же, спустя несколько секунд с момента отправления заявки. Дальнейшие ваши действия несложные: внимательно читаете условия договора и, если вы с ними согласны, привязываете карту и ждёте поступления денег.

Как рассчитывается стоимость кредита

Кредит выдается через интернет с ежедневным начислением процентов. Каждый день идет расчет процентной ставки в размере 1.7% в день за первые 30 дней и 2.5% ежедневно в 31-90 день. Годовая ставка составляет 766.5%.

Если взять кредит в 1000 грн на 10 дней, то придется заплатить проценты 1000х1.7/100х10=170 грн. То есть через 10 дней заёмщику необходимо возвратить 1170 грн (1000 грн заемных средств и 170 грн по процентам).

Если 1000 грн оформить в долг на 60 дней, то набегут проценты (1000х1.7/100х30)+(1000х2.5/100х30)=1260 грн. Спустя 60 дней сумма к возврату составит 2260грн (1000 грн занятых и 1260 грн по процентам).