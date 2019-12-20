Кредобанк снижает ставки по ипотечным кредитам до 16% годовых

Кредобанк снижает процентные ставки и расширяет предложения по кредитам на приобретение жилой недвижимости для физических лиц. Отныне в банке можно получить ипотечный кредит по одним из самых низких на рынке ставок – от 16% годовых на первые три года кредита, а также рефинансировать существующий ипотечный кредит на более выгодных условиях или получить кредит на текущие нужды под залог недвижимости.

Ипотечный кредит по ставке от 16% годовых можно получить на приобретение жилья на вторичном рынке при условии участия собственными средствами от 40% стоимости объекта кредитования. В случае участия собственными средствами от 20% до 39% процентная ставка на первые 3 года кредитования составит от 17% годовых. При покупке недвижимости на первичном рынке процентная ставка на первые 3 года кредита составит от 17% годовых при участии собственными средствами от 40% и от 18% годовых при участии собственными средствами от 20% до 39% стоимости приобретаемого объекта. После первых трех лет кредитования по ипотечному кредиту действует переменная процентная ставка, рассчитываемая на базе UIRD3M – индикативной ставки Украинского индекса ставок по 3-месячным депозитам физических лиц, публикуется ежедневно на официальном сайте Национального банка Украины. Срок кредитования – до 20 лет.

Рефинансирование под залог недвижимости возможно для любых кредитов, предоставленных физическим лицам банками и финансовыми компаниями. Рефинансированию подлежит задолженность, которая обслуживается без просрочек. Процентная ставка по такому кредиту составляет от 16% годовых и не изменяется в течение первых трех лет кредитования. Ставка по кредиту на текущие нужды под залог недвижимости – от 18% на первый год кредитования. В последующие годы действует переменная процентная ставка, рассчитываемая на базе UIRD3M – индикативной ставки Украинского индекса ставок по 3-месячным депозитам физических лиц, которая публикуется ежедневно на официальном сайте Национального банка Украины. Срок кредитования – до 20 лет для рефинансирования и до 10 лет для кредитования на текущие нужды.

«Кредобанк снижает базовые процентные ставки по ипотечным кредитам, чтобы сделать возможность приобретения жилья более доступным для большего количества украинцев. Сегодня условия банка ипотечного кредитования являются одними из самых выгодных на рынке. Кроме того, мы готовы рефинансировать под ипотеку на существенно более выгодных условиях любой кредит, а также предоставляем кредиты на текущие нужды под залог жилой недвижимости на привлекательных условиях», – говорит директор департамента розничных клиентов Кредобанка Орыся Юзвишин.