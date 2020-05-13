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13.05.2020, 11:00

Крупнейший завод металлических стеллажей в Украине

Крупнейший завод металлических стеллажей в Украине - Фото

Завод МЕТКАСПОСТАЧ входит в десятку крупнейших производителей металлических полочных стеллажей, компонентов к ним и сопутствующих материалов в Украине

Компания МЕТКАСПОСТАЧ изготовляет продукцию под торговой маркой МЕТКАС. Стеллажи МЕТКАС представлены в крупнейших магазинах Украины, таких как Эпицентр, Новая Линия, Леруа Мерлен и ОЛДИ, а производственные мощности позволяют производить более 300000 стеллажей ежегодно.  На заводе представлен полный цикл производства стеллажей от поиска и закупки сырья до доставки в магазины и до дверей заказчика.

Стеллажи МЕТКАС собираются без лишних усилий и инструментов, а модели серии «Бюджет» даже монтируются по принципу лего с помощью специальных соединений, которые были разработаны специалистами завода для удобства потребителей.

Компания МЕТКАС поставляет более 150 000 стеллажей в год по всей территории Украины и 150000 стеллажей в страны, среди которых Германия, Литва, Польша, Румыния, Чехия, Словакия, Болгария, Грузия, Беларусь и Голландия.  Качество производства стеллажей подтверждается сертификатом ISO 9001 и соответствует обязательным требованиям Европейского Союза и «Техническим условиям Украины».

Сферы применения металлических полочных стеллажей невероятно широки: от квартиры до огромных складских помещений.  Такие конструкции выдерживают большие нагрузки, долговечны, просты в эксплуатации и транспортировке.

Металлические стеллажи не имеют существенных недостатков и удовлетворяют потребности самых взыскательных покупателей.  При выборе стеллажа необходимо учитывать его назначение в интерьере и обратить внимание на опорную способность.

 Также следует учесть:

 • для тяжелых вещей лучше выбирать стеллажи серии «МКП», которые выдерживают нагрузку до 400 кг на полку;

 • мобильность стеллажей - также важная черта, поэтому обратите внимание на соединение деталей стеллажей.  Они могут иметь соединения на болтах, как стеллаж серии «Рек», «Элегант», «Эталон» или «Комби» или на зацепах, как в серии «Бюджет», «Стандарт» или «МКП»;

 • в некоторых стеллажах есть возможность изменения вісоты полок, что важно для хранения разногабаритных вещей;

 • к преимуществам полочных стеллажей можно отнести возможность корректировки высоты.  Например, стеллажи МЕТКАС с легкостью трансформируются в тумбы.

Завод МЕТКАСПОСТАЧ производит не только стеллажи, но и все комплектующие к ним.  Также, среди новинок в ассортименте есть Перфопанель.  Она помогает организовывать рабочее место в домашних условиях и в профессиональной мастерской. Уникальность данной панели заключается в самой перфорации листов, отверстия которой круглой формы и разного диаметра.  Такое решение позволяет мастерам размещать инструменты любой формы и так, как удобно.

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Теги: МЕТКАСПОСТАЧ
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