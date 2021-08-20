Кто нужен гемблингу? Обзор самых высокооплачиваемых вакансий от LCWork

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Місяць тому почав працювати сайт пошуку роботи у сфері грального бізнесу Login Casino Work. Ресурс є вузькопрофільним майданчиком, який надає допомогу бізнесу і здобувачам. Першому – у пошуках кваліфікованих співробітників, а другим – у працевлаштуванні на вигідних умовах.

Сьогодні на сторінках ресурсу активно розміщують вакансії найкращі і перевірені модераторами роботодавці. За даними сайту LCWork, найбільш затребуваними і високооплачуваними професіями у сфері гемблінгу є:

Розробники, що добре володіють мовами програмування для створення мобільних додатків і web-сайтів. IT-фахівці у сфері гемблінгу цінуються так само високо, як і в інших галузях, їхня середня заробітна плата, пропонована роботодавцями, становить близько 50 000 гривень на місяць. Співробітники можуть працювати як в офісі, так і дистанційно. Менеджер із роботи з персоналом, який візьме на себе формування команди для нового проєкту, може розраховувати в середньому на 25 000 гривень на місяць. Директор із продажів. Фахівці з продажу користуються великою популярністю. Навіть початківець може розраховувати на вищу заробітну плату, ніж його колеги з інших галузей. Щомісячний дохід директора із продажу в середньому становить близько 60 000 гривень. До обов'язків спеціаліста входить визначення загальної стратегії продажів і формування системи продажів у компанії. QA-інженери. Високо цінуються фахівці з якості програмних додатків. Їхнє головне завдання – тестування продукту під час його створення. За свою роботу фахівець отримує в середньому 45 000 гривень на місяць. Media Buyer – відносно нова для ринку праці України професія. Основне завдання фахівця полягає у забезпеченні просування і розміщення рекламної продукції на тих інформаційних майданчиках, у той час і в тому обсязі, які відповідають інтересам роботодавця. Середня заробітна плата фахівця сьогодні становить 39 000 гривень на місяць в Україні. Юрист-міжнародник. Основне завдання фахівця – захист корпоративних прав компанії на міжнародному рівні. За якісне виконання співробітником посадових обов'язків роботодавці готові платити в середньому 45 000 гривень на місяць.

Варто зауважити, що більшість високооплачуваних вакансій пропонують у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Львові.

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