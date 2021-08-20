UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
20.08.2021, 10:16

Кто нужен гемблингу? Обзор самых высокооплачиваемых вакансий от LCWork

Цей матеріал також доступний українською
Кто нужен гемблингу? Обзор самых высокооплачиваемых вакансий от LCWork - Фото
Работа, поиск работы, центр занятости

Місяць тому почав працювати сайт пошуку роботи у сфері грального бізнесу Login Casino Work. Ресурс є вузькопрофільним майданчиком, який надає допомогу бізнесу і здобувачам. Першому – у пошуках кваліфікованих співробітників, а другим – у працевлаштуванні на вигідних умовах.

Сьогодні на сторінках ресурсу активно розміщують вакансії найкращі і перевірені модераторами роботодавці. За даними сайту LCWork, найбільш затребуваними і високооплачуваними професіями у сфері гемблінгу є:

  1. Розробники, що добре володіють мовами програмування для створення мобільних додатків і web-сайтів. IT-фахівці у сфері гемблінгу цінуються так само високо, як і в інших галузях, їхня середня заробітна плата, пропонована роботодавцями, становить близько 50 000 гривень на місяць. Співробітники можуть працювати як в офісі, так і дистанційно.
  2. Менеджер із роботи з персоналом, який візьме на себе формування команди для нового проєкту, може розраховувати в середньому на 25 000 гривень на місяць.
  3. Директор із продажів. Фахівці з продажу користуються великою популярністю. Навіть початківець може розраховувати на вищу заробітну плату, ніж його колеги з інших галузей. Щомісячний дохід директора із продажу в середньому становить близько 60 000 гривень. До обов'язків спеціаліста входить визначення загальної стратегії продажів і формування системи продажів у компанії.
  4. QA-інженери. Високо цінуються фахівці з якості програмних додатків. Їхнє головне завдання – тестування продукту під час його створення. За свою роботу фахівець отримує в середньому 45 000 гривень на місяць.
  5. Media Buyer – відносно нова для ринку праці України професія. Основне завдання фахівця полягає у забезпеченні просування і розміщення рекламної продукції на тих інформаційних майданчиках, у той час і в тому обсязі, які відповідають інтересам роботодавця. Середня заробітна плата фахівця сьогодні становить 39 000 гривень на місяць в Україні.
  6. Юрист-міжнародник. Основне завдання фахівця – захист корпоративних прав компанії на міжнародному рівні. За якісне виконання співробітником посадових обов'язків роботодавці готові платити в середньому 45 000 гривень на місяць.

Варто зауважити, що більшість високооплачуваних вакансій пропонують у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Львові.

Напоминаем, что получать от граждан, которым предоставлены услуги по поиску работы и содействию в трудоустройстве, другие связанные с этим услуги, гонорары, комиссионные или другие вознаграждения запрещается

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: LCWork
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 