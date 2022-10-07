Куда движется кризис в Украине и что будет с бизнесом в стране

Актуален вопрос куда будет двигаться кризис и что делать сейчас? Стоит ли вкладывать в собственное предприятие или ждать, пока все закончится. Давайте разберемся, что будет происходить в дальнейшем.

Как развивается любой кризис

К сожалению, кризис является неизбежной частью экономического цикла. Он периодически возникает в любой стране или во всем мире в результате тех или иных причин. На основе опыта предыдущих лет кризис был разделен на этапы:

1. Зарождение кризиса;

2. Развитие кризиса;

3. Ускорение кризиса;

4. Замедление;

5. Дно.

Действия предприятия или предпринимателя во время кризиса могут привести либо к опасности и еще большему ухудшению экономической ситуации, либо к развитию. Какой будет результат, зависит от того, в какой этап кризиса Вы начали проявлять экономическую активность.

Считается, что первые 3 этапа – неблагоприятные для экономической деятельности. Но, 4 и 5 этапы, замедление и дно – это возможности, который может использовать каждый, пока рынок еще не восстановился и происходит его обновление.

На каком этапе кризиса Украина сейчас?

Исходя из ситуации на фронте Украины, можно предположить, что кризис в стране находится на стадии замедления. Вооруженные силы укомплектовали современным оружием и с каждым днем армия становится сильнее; внутренняя миграция населения практически остановилось, а те кто уехал за рубеж, постепенно возвращаются в свои дома.

Для многих украинцев сейчас оптимальное время, чтобы начать или развивать свой бизнес. Среди положительных факторов можно отметить низкую стоимость наемных рабочих и сниженные цены на аренду или покупку помещений. Также немаловажную роль играет повышение лояльности Западных и других стран к товарам из Украины.

Как запустить бизнес в кризис?

При запуске или развитии любого бизнеса потребуется стартовый капитал. Если его не удалось накопить до кризиса, на сегодняшний день его можно получить в кредит под залог недвижимости. Банковской системе сложно быстро восстановиться в условиях неоконченных боевых действий, поэтому практически все банки еще не готовы выдавать в кредит крупные суммы. Но частные финансовые компании уже возобновили выдачу кредитов и готовы выдавать деньги в долг под залог недвижимости в Киеве, Львове и некоторых других городах Западной Украины.

Среди положительных факторов стоит отметить, что процентные ставки по кредитам остались на прежнем уровне. Если Вы хотите запустить бизнес на этапе кризиса, который способствует развитию новых предприятий и предоставляет возможность занять место в том сегменте рынка, который еще не наполнился другими предложениями, рассмотрите вариант кредитования. Деньги можно получить за несколько дней, а такие компании как "Кредит112" готовы предоставлять отсрочку по платежам на период до 90 дней.

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Выводы:

1. Кризис в Украине находится на стадии замедления, что открывает возможности для тех, кто хочет стать успешным и финансово независимым.

2. Стадии "замедление" и "дно" считаются благоприятными для предпринимательства, по сравнению в другими стадиями кризиса.