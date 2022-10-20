Куда носить леггинсы: 3 идеи

Современная мода наконец-то говорит с нами на языке комфорта. В повседневном гардеробе все чаще появляются вещи спортивного стиля. Худи и свободными спортивными брюками уже никого не удивишь. А вот леггинсы иногда вызывают споры и критику. Сегодня вы можете выбрать леггинсы для повседневной носки, офиса, тренировок в зале и вечернего гардероба. На intertop.ua представлены разные модели. Разберемся, как правильно их носить и с чем комбинировать?

Леггинсы в офис

Если в вашем офисе нет четких ограничений в дресс-коде (только строгий костюм и только туфли на высоком каблуке), то леггинсы подойдут. Учитывайте при выборе одежды и самого образа несколько параметров:

в приоритете базовые цвета — черный, белый, бежевый, коричневый;

высокая плотность ткани — леггинсы не должны просвечиваться;

такая вещь должна сбалансировать внешний вид, сделать образ более нарядным помогут аксессуары (структурированная сумка, часы или серьги).

Для работы вы можете сочетать лосины с удлиненными жакетами и рубашками. Добавьте под них водолазку или плотную футболку. Идеально смотрится образ с длинной свободной рубашкой и жилетом. Туфли на каблуке, лоферы или ботинки на шнуровке станут отличным дополнением.

Прогулки осенью

В теории носить леггинсы можно в любое время года. Осень — идеальный период для этого благодаря не слишком низкой и не слишком высокой температуре. Важно только выбирать лосины из плотного материала, чтобы не замерзнуть.

В осенних образах больше внимания уделяйте верхней одежде. Несколько идей:

с худи, жилетом и кроссовками для теплых дней;

со свитшотом, курткой-авиатором и ботинками;

с шубой-тедди и сапогами.

Не забывайте про головные уборы — от шляпы до спортивных шапок. Можно взять с собой небольшую сумку. Образ для прогулки готов.

Спортивный стиль для повседневности

Спортивные леггинсы можно носить и каждый день. Сочетать их можно с объемными худи, свитшотами или свободными свитерами. В основном облегающие штаны сочетаются с верхом оверсайз, чтобы образ выглядел гармонично и стильно.

Сверху наденьте пуховик, свободную куртку и любимую обувь. Такой стиль называют смарт-кэжуал. В нем вы будете чувствовать себя комфортно.