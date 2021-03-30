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30.03.2021, 13:51

Лакомства со всего мира: можно ли приготовить самим?

Лакомства со всего мира: можно ли приготовить самим? - Фото

Возможно, рецепты их лакомств не так уж экзотичны и мы вполне сможем повторить их на своих кухнях

Благодаря доступности путешествий современный человек значительно расширил горизонты своих знаний, узнал о культуре и быте дальних стран. Однако мало кто акцентирует внимание на вопросе: а что едят местные сладкоежки? Возможно, рецепты их лакомств не так уж экзотичны и мы вполне сможем повторить их на своих кухнях.

Европа: крем из Каталонии

В Испании его называют crema catalana, традиционно этот нежный десерт готовится в день святого Иосифа, 19 марта (часто его так и называют — пирог святого Иосифа). Однако во многих кафе, ресторанах Барселоны, столицы Каталонии, можно полакомиться десертом в любое время года.

Поскольку блюдо народное, то и его рецептов существует множество, а подробно узнать, что такое каталонский крем и как его приготовить, можно в блоге METRO. К тому же ингредиенты базового варианта просты и доступны:

  • сливки или молоко;
  • сахарный песок;
  • куриные желтки;
  • ваниль.

Масса заваривается на водяной бане, затем разливается по формам, ставится в емкость с водой и запекается в духовке. Подают десерт холодным, предварительно заливая слоем жженого сахара.

Африка: алжирский пирог мскута

В этот сытный пирог, напоминающий наш кекс (кстати, готовить его желательно в форме для кексов), добавляют мускат, корицу, кориандр, розовую воду — по вкусу, выбирая любимые пряности.

Для теста отдельно взбивают белки (до пиков) и желтки с сахаром. Затем в растертые желтки вводят ванилин, лимонный сок, цедру апельсина, пряности, разрыхлитель/соду, муку, размешивают и аккуратно, порциями, добавляют воздушные белки. Однородную массу выливают в форму, выпекают около часа, прикрыв фольгой. Остывший кекс поливают глазурью, сиропом или посыпают сахарной пудрой.

Австралия vs Новая Зеландия: чья "Павлова"?

Две страны до сих пор спорят, в какой из них родился этот шедевр, что не мешает всему миру наслаждаться меренгой со взбитыми сливками и кусочками свежих фруктов. Сложность десерта состоит именно в приготовлении безе: оно должно быть мягким внутри и иметь хрустящую корочку.

Азия: карамельные фрукты Китая

Один из любимейших десертов в этой азиатской стране — кусочки фруктов (кислые виды) в карамели. Вначале плоды чистят, обваливают в кукурузном крахмале, опускают в кляр из разрыхлителя, муки, крахмала и холодной воды. Когда кляр немного стечет, кусочек опускают в кипящее масло, обжаривают до золотистой корочки. Готовые фрукты вынимают на решетку, дают стечь маслу, потом каждый макают в карамель и опускают в ледяную воду на полминуты — готово!

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Теги: рецепты, лакомства
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