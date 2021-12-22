Лечение алкоголизма в Киеве: быстро, анонимно, эффективно

Алкоголь – причина появления не только алкогольной зависимости, но и ряда других заболеваний, а также опасных для жизни чрезвычайных ситуаций. Однако если доступ к наркотикам ограничен законом, то алкоголь – вполне легальный способ опьянения, доступный повсеместно.

Однако возможность вылечить алкоголизм существует, и одна из них – стационарное лечение. Лечение алкоголизма (стационар, Киев) – широко распространенная практика, позволяющая вернуть человеку здоровый образ жизни на любой стадии зависимости. В стационарных условиях проводятся процедуры восстановительного и реабилитационного характера, которые за оперативное время устраняют влечение к алкоголю, а параллельно решают другие социально-психологические проблемы.

Почему лучше лечить алкоголизм в стационаре?

Избавление от алкогольной зависимости стационарным методом на сегодняшний день является самым правильным вариантом лечения. Самостоятельное кодирование хоть и устраняет первоисточник зависимости, однако не обеспечивает комплексное восстановление. В свою очередь лечение в стационаре включает в себя психокоррекционные практики и восстановительные процедуры, способствующие физической и психологической реабилитации пациента.

Лечение стационарным методом обеспечивает полноценное выздоровление, при этом ограничивая пациента от пагубного влияния привычной окружающей среды.

Причины, признаки и последствия алкоголизма

Не только само употребление алкоголя является причиной развития алкоголизма. Подтолкнуть человека к алкогольному увлечению могут:

• социальные причины – культурное развитие, окружение, уровень образования;

• биологические – неизлечимые заболевания, наследственность;

• психологические – сложности с социальной адаптацией, неуверенность в себе, повышенная тревожность, депрессия.

Для постановки диагноза "алкоголизм" достаточно проявления хотя бы одного из перечисленных признаков:

• отсутствие рвотных реакций на употребление алкоголя в больших количествах;

• отсутствие "меры" в употреблении дозы алкоголя;

• потеря памяти на следующий день после пьянки, охмеление;

• употребление алкоголя на протяжении нескольких дней подряд, что вошло в традицию;

• отсутствие правильной расстановки приоритетов: выбор в пользу алкоголя даже тогда, когда возникают неотложные дела.

Если не обеспечить своевременное выявление и лечение алкоголизма, последствия могут носить серьезный характер. Поначалу передозировка алкоголем начнет тормозить работу головного мозга, затем станет оказывать воздействие как яд, разрушающий печень и клетки мозга. Наиболее страшное последствие, которое все чаще имеет место, согласно статистике – летальный исход.

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Современная система здравоохранения позволяет вылечить алкоголизм даже на серьезных стадиях. Рациональным и осознанным решением будет обратиться в клинику "МедикоМенте", чтобы преодолеть алкоголизм или помочь с зависимостью у родного и близкого человека.

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