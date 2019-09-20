Лечение онкологии и трансплантация костного мозга в Турции

Научный прогресс экспериментов в области трансплантологии говорит о том, что данная отрасль – это причина спасения миллионов жизней сегодня. Пересадка непосредственно костного мозга, подразумевая имплантацию здоровых гемопоэтических клеток с целью борьбы со злокачественными заболеваниями крови, основывается на таком процессе, как гемопоэз. Эта способность костного мозга продуцировать кровяные тельца позволяет данному важнейшему органу кроветворной системы осуществлять замену отмирающих клеток на новые.

Среди пациентов востребована пересадка костного мозга за рубежом, так как в родных странах не все типы трансплантации доступны, а процент их успешности далек от идеала. Одной из стран, занимающей лидирующие позиции в области трансплантации костного мозга, является Турция. При выборе клиники там рекомендуем обращать внимание на критерии в виде опыта специалистов, статистики успешности проведенных операций, оснащенности медцентра. Сделать правильный выбор для лечения онкологии в Турции вам поможет сервис https://pacient.club/onkologiya/turtsiya/

Турция - прекрасный и оптимальный вариант для тех, кто хочет иметь уверенность в успешности операции. Она отличается одним из самых высоких показателей во всем мире по борьбе с онкологией (95%), а также практикой известных онкогематологов. Pacient.club организует вашу поездку за границу для лечения онкологии быстро и надежно.

Преимущества Pacient.club при необходимости лечения онкологии в Турции

Сервис Pacient.club это:

высокий уровень обслуживания;

минимум рисков и полная прозрачность;

честное ценообразование (Pacient.club сотрудничает с клиниками напрямую);

реальное соответствие цены-качества;

индивидуальные предложения, исходя из требований клиента;

полное планирование поездок (бронь билетов и места проживания, предоставление переводчика и т. д.).

Pacient.club – исключительный помощник, который в разы облегчит ваш путь к выздоровлению!

Турецкая клиника Анадолу

В турецкой клинике Anadolu, например, поражает и оснащенность, и опыт специалистов. Операции по пересадке костного мозга осуществляются опытным доктором с мировым именем, профессором, кандидатом наук – Зафером Гюльбаш.

Как проходит лечение онкологии в Турции в Анадолу?

Клиника Анадолу имеет доступ к банку доноров ЕС. Помимо того, многопрофильный медицинский центр Анадолу это: