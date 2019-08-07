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пресс-релиз111
07.08.2019, 16:24

Лидеры со всей Украины соберутся на Фестивале Идей в Одессе

Лидеры со всей Украины соберутся на Фестивале Идей в Одессе - Фото

Фокус-тема фестиваля - украинское общество в контексте мировых тенденций развития

Третий Фестиваль Идей состоится 24-26 августа в Одессе и станет самым интеллектуальным событием для лидеров в Украине.

В этом году организаторы фестиваля ожидают более трех тысяч участников. К участию приглашены более 100 спикеров из Украины, Канады, Австрии, Польши и других стран. Они поделятся идеями, что сегодня в авангарде бизнеса, науки, медиа, образования, медицины, государственного управления, культуры и креативных индустрий. Полный перечень спикеров по ссылке >>

Фокус-тема фестиваля - украинское общество в контексте мировых тенденций развития.

Фестиваль Идей - это открытая платформа для общего созидания, место встречи тысяч лидеров со всей Украины. 24-26 августа - приходите поделиться своими идеями и взглядами, вдохновляйтесь, находите единомышленников и партнеров. Ведь наши идеи - это наше будущее!

Фестиваль Идей - это открытая платформа для общего созидания, место встречи тысяч лидеров, которые создают новую Украину. Уже в третий раз мы собираем в Одессе лидеров из разных сфер: бизнеса, медиа, местной власти, науки, художественных объединений и других сообществ со всей страны. Организаторы события Аспен Институт Киев и Impact Hub Odessa.

https://www.facebook.com/events/987944078064338/
https://www.facebook.com/ideasfest.in.ua/
https://www.instagram.com/ideas.festival.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=4IiJOw3JOw4&t=4s

По вопросам партнерства и рекламы обращайтесь к Павлу Билодиду,

pb@aspeninstitutekyiv.org, (097)511 2087

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Теги: одесса, Фестивале Идей
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