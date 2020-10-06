L'Oréal – один из наиболее привлекательных работодателей мира для студентов и выпускников

Компанія L'Oréal посіла 10 місце у всесвітньому рейтингу найбільш привабливих роботодавців для студентів та випускників за версією Universum, піднявшись на дві позиції з 2019 року. L'Oréal є єдиною компанією Франції та Європи, яка увійшла в першу десятку цього престижного рейтингу:

У період з жовтня 2019 року по березень 2020 року понад 235 тисяч студентів спеціалізації "Бізнес" та "Інжиніринг/ІТ" і випускників з 12 країн світу з найбільш розвиненою економікою оцінювали роботодавців за 40 критеріями, відмічаючи, на що вони орієнтуються у першу чергу при виборі майбутнього роботодавця.

Група також піднялась на дві позиції в категорії найбільш привабливих роботодавців для студентів спеціалізації "Інжиніринг/ІТ" – з 19 на 17 місце.

Компанія L'Oréal, яка щороку отримує понад мільйон заявок про прийом на роботу і працевлаштовує 5000 стажерів, отримала визнання за своє креативне середовище, енергію, привабливі продукти та послуги, а також навчання, яке вона пропонує співробітникам.

"Це визнання є дуже важливим для L'Oréal. Обираючи нас одним із 10 найкращих роботодавців, студенти спеціальності "Бізнес" визнають такі цінності L'Oréal, як відкритість, відповідальність та соціальні й екологічні зобов’язання", – зазначив Жан-Клод Ле Гран, Виконавчий Віце-президент з управління персоналом та розвитку талантів у L'Oréal. "У часи економічної невизначеності в контексті Covid-19 L'Oréal сьогодні як ніколи віддана підтримці молодого покоління, яке починає свій професійний шлях".





Про рейтинг найбільш привабливих роботодавців світу за версією Universum

Рейтинг найбільш привабливих роботодавців світу за версією Universum складається за результатами опитування, яке проводиться у 12 країнах світу з найбільш розвиненою економікою: Бразилія, Канада, Китай, Франція, Німеччина, Індія, Італія, Японія, Росія, Південна Корея, Велика Британія і США. Ці 12 ринків становлять 70% світової економіки. Збір даних здійснювався з жовтня 2019 року до березня 2020 року.



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Про компанію L'Oréal

Уже понад 100 років Група L'Oréal присвячує себе служінню красі. Завдяки своєму унікальному міжнародному портфелю з 36 взаємодоповнюючих брендів, обсяг продажів Групи в 2019 році склав 29,87 млрд. євро, в компанії працює 88000 осіб по всьому світі. Продукція L'Oréal як світового лідера в косметичній галузі, присутня у всіх каналах дистрибуції: на ринку товарів масового попиту, в універмагах, аптеках, салонах краси, в безмитній роздрібній торгівлі, фірмових магазинах і електронній комерції.

Дослідження та інновації, яким присвячують себе 4100 відданих своїй справі наукових дослідників, згуртувавшись задля задоволення потреб у красі по всьому світу, — ключовий елемент стратегії L’Oréal. Зобов'язання L'Oréal в охоплюють амбітні цілі в галузі сталого розвитку до 2030 року та мають на меті залучити усю її екосистему заради створення більш інклюзивного та сталого суспільства. Більше інформації на сторінці: https://mediaroom.loreal.com/