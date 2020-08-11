L’Oréal Украина начинает 4-й сезон общеобразовательной программы Красота для все

5 серпня 2020 року L’Oréal Україна запускає навчальний процес 4-ого сезону про- екту «Краса для всіх», щоб допомогти жінкам, які постраждали від домашнього та гендерно-обумовленого насильства, здобути безкоштовну освіту в сфері краси. Реалізація програми здійснюється спільно з Фондом ООН у галузі народонаселення та за підтримки Фонду L’Oréal.

Мета програми — за допомогою спеціального курсу навчити жінок, які перебу- вають у непростій життєвій ситуації, основам перукарської майстерності та допомогти їм побудувати свій шлях до кращого життя.

Навчальний курс в рамках Програми «Краса для всіх» викладатимуть висо- кокваліфіковані спеціалісти, практикуючі майстри у салонах краси, які пройшли спеціальне навчання по роботі з продук- цією бренду MATRIX та мають необхідні презентаційні навички. Навчальний курс був спеціально розроблений для даного проекту. Курс гарантує, що всі учасниці отримають навички, необхідні для почат- ку кар’єри у салонному бізнесі.

З серпня 2020 року 30 учасниць прохо- дитимуть навчання у 2 групах протягом 5 місяців у місті Києві. Програма передба- чає 536 годин навчання!

У грудні 2020 року учасниці приєнають- ся до команди з 5565 осіб, які в 2018 році пройшли безкоштовне навчання у різних країнах світу. Сьогодні програму «Краса для всіх» представлено в понад 25 краї- нах Латинської Америки, Азії, Європи та Середнього Сходу.

Про UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення, є провідною агенцією ООН, яка зосереджує свою роботу у сфері гендерної рівності, репродуктивного здоров’я та розбудови потенціалу молоді. Спільно з партнерами ми працюємо у 150 країнах та територіях світу, з 1997 року і в Україні.

Вебсайт: www.ukraine.unfpa.org. Слідкуйте за діяльністю UNFPA у Twitter та Facebook.

Павло Замостьян, заступник представника UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення

«Економічна залежність від чоловіка та відсутність можливостей забезпечувати дітей та себе є однією з найбільш поширених причин, що зупиняють жінку від виходу із ситуації насильства. За нашими дослідженнями в Україні 1.1 млн жінок щорічно* зазнають фізичного та сексуального насильства і 2/3 з них нікуди не звертаються по допомогу. Надаючи можливість жінці освоїти професію, яка може приносити стабільний дохід, ми фактично робимо її більш захищеною та впевненою у собі, даємо їй інструмент розірвати коло насильства».

Марк Савчук, генеральний директор ТОВ “Лореаль Україна”

«Ми реалізували перший сезон програми у 2017 році. За три роки існування програми в Україні 67 жінок опанували нову професію завдяки програмі «Краса для всіх». Більшість з них працюють у салонах краси, деякі навіть курують власним бізнесом. Це неймовірний результат!

За період карантину та глобальної кризи, кількість звернень щодо домашнього насильства в Україні зросла майже вдвічі.

Саме тому ми прагнемо не зупинятися й надалі та допомогти ще більшій кількості жінок змінювати своє життя на краще».

Про Фонд L’Oréal

Супроводжуйте. Цінуйте. Спілкуйтеся. Підтримуйте. Розширюйте межі. Це переконання, основні цінності, завдяки яким Фонд L’Oréal завжди відданий жінкам. В основі цьогопідходу — наука і краса.

Завдяки програмі «Для жінок у науці», яка здійснюється за підтримки ЮНЕСКО, Фонд L’Oréal мотивує випускниць університетів робити кар’єру в науці, підтримує жінок- дослідниць і відзначає їх за видатні досягнення у традиційно «чоловічих» галузях науки.

За допомогою програм краси L’Oréal допомагає жінкам, які страждають від хвороб, фінансових труднощів чи соціальної ізоляції, повернути собі відчуття власної гідності й жіночності, що позитивно впливає на їхнє самопочуття та успішність. Також Фонд проводить освітні програми для експертів у сфері краси.

Про компанію L’Oréal

L’Oréal Україна - один із лідерів на ринку косметики та парфумерії (№ 1 косметична Група у світі). Філію в Україні створено 2004 року. Станом на 2019 рік в Україні понад 270 працівників і 88 000 працівників у різних філіях компанії у всьому світі, у 2019 році зареєстровано 497 патентів на винаходи. Компанія представлена (має філії) у 150 країнах світу та володіє портфоліо з 36 взаємодоповнювальних брендів. В Україні функціонує 4 департаменти: Департамент продукції масового попиту, Департамент продукції люкс, Департамент професійних продуктів і Департамент активної косметики.