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29.04.2021, 10:37

L'Oréal Украина: открыт набор заявлений от стартапов на индустриальный beautytech-трек

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L'Oréal Украина и Sector X Acceleration Hub продолжают сотрудничество в 2021 году для поддержки стартапов в инновационном парке UNIT.City

Підтримуючи розвиток технологій в індустрії краси та інноваційний потенціал в Україні, підтверджуючи прагнення L'Oréal бути BeautyTech-компанією № 1, L'Oréal Україна та Sector X Acceleration Hub продовжують співпрацю в 2021 році для підтримки стартапів в інноваційному парку UNIT.City.

Ініціатива спрямована на підтримку стартапів, які працюватимуть в акселераційному хабі в рамках індустріальних треків, певних бізнес-напрямів, і покликана допомагати стартапам будувати та розвивати бізнес через акселерацію світового рівня та тісну співпрацю з бізнесом.

За результатами 2020 року L'Oréal Україна продовжила роботу зі стартапом Supplio та користується першим модулем автоматизованої CRM-платформи для поповнення запасів товарів для косметичної галузі. Акселерація стартапу Supplio на треку дала поштовх до масштабування та розвитку продукту на американському ринку.

Щоб стати резидентами акселераційного хабу та почати акселераційну програму, необхідно подати заявку на платформі https://ua.sectorx.city/tracks/beautytech . Приймаються як готові рішення, так і стартапи на стадії ідеї, які створюють інноваційний продукт або сервіс у сфері краси, здатні зробити революцію в галузі, та екологічні рішення в напрямі сталого розвитку для косметичної індустрії (Sustainability). Стартапи отримають покрокову акселераційну програму, розроблену на основі найкращих світових практик, можливість регулярно переймати експертизу та отримувати зворотний зв'язок про продукт від представників L'Oréal, а також лекції, воркшопи від українських та міжнародних експертів.

"Як лідер галузі індустрії краси, ми в захваті від розширення можливостей для покоління підприємців. У 2017 році Група L'Oréal глобально запустила акселераційну програму BeautyTech у партнерстві із Station F, найбільшим стартап-кампусом у світі, розташованим у Парижі. Минулого року спільно із Sector X в Україні ми запустили перший BeautyTech-трек. За результатами року ми продовжили співпрацю із стартапом Supplio, користуємося першим модулем їхньої платформи для автоматизації поповнення замовлень косметичної продукції та дуже раді бачити, як українські стартапи перетворюються на масштабні успішні компанії" — зазначає Генеральний директор L'Oréal Україна Марк Савчук.

Про компанію L'Oréal

L’Oréal понад 100 років присвячує себе красі. В унікальному портфоліо компанії — 35 взаємодоповнювальних міжнародних брендів. Обсяг продажів Групи в 2020 році сягнув 27,99 млрд євро, а в її штаті по всьому світу працює 85 400 осіб. Як світовий лідер у галузі краси компанія L’Oréal представлена в усіх каналах дистрибуції: на ринку товарів масового попиту, в універмагах, аптеках, салонах краси, точках безмитної торгівлі та електронній комерції. Дослідження та інновації, яким присвячують себе 4000 відданих своїй справі наукових дослідників, згуртувавшись задля задоволення потреб у красі по всьому світу, — ключовий елемент стратегії L’Oréal. Зобов'язання L'Oréal охоплюють амбітні цілі в галузі сталого розвитку до 2030 року та мають на меті залучити всю її екосистему заради створення більш інклюзивного та сталого суспільства.
Sector X – це інноваційна платформа, що об'єднує акселераційні та освітні програми для стартапів, програми з корпоративних інновацій для бізнесу, а також сервіси для венчурних інвесторів.

UNIT.City — перший інноваційний парк в Україні. Місце, де створюється екосистема та інфраструктура для розвитку бізнесу в сфері високих технологій та креативних індустрій. Вебсайт: https://unit.city/

Station F — найбільший стартап-кампус у світі, відкритий у червні 2017 року в центрі Парижа та заснований Ксав'є Ньєлем. Маючи понад 30 стартап-програм, 35 державних служб, 40 венчурних фондів, 4 офіси для менторства та 600 заходів на рік, Station F пропонує всі найкращі ресурси та знання, щоб допомагати підприємцям розвивати свій бізнес. Вебсайт: https://stationf.co/

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Теги: L'Oréal Украина
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