Лояльный покупатель: и все-таки где у него кнопка?

22-23 октября 2019 года в Киеве состоится юбилейный XV Международный форум "Лояльный покупатель: где у него кнопка?" и III Customer Experience Show.

В программе запланировано более 40 выступлений украинских и зарубежных представителей ритейла, АЗК, медучреждений, банков, сферы услуг и пр.

Хедлайнерами мероприятия в этом году станут Косима Черчилль, Global CRM Manager программы Care by Volvo (Стокгольм) с выступлением «Care by Volvo – от построения автомобилей к построению отношений», Яна Кукк, основатель агентства стратегического дизайна Rethink (Рига) с темой «Дизайн-трансформация: преодолевая корпоративную инерцию», Мэтс Густафссон, основатель и генеральный директор Wednesday Relations (Стокгольм), который расскажет о «Драйверах лояльности сегодня и в будущем» и Константин Харский, консультант по вопросам лояльности и управления (Санкт-Петербург) с мастер-классом «Ценностное управления и клиентский опыт: две стороны одной медали».

Среди кейсов в сфере лояльности можно будет услышать:

«Нейробиология лояльности». Екатерина Ильченко, управляющий партнер нейромаркетингового агентства Neuro-knowledge (Киев)

«Fishka. Как мы создаем дополнительную ценность для клиентов уже на протяжении 10 лет». Ольга Семчук, начальник управления программы лояльности Fishka (Львов)

«"Клуб друзей": какой (не) должна быть программа лояльности в 2019 году». Дмитрий Салабаев, руководитель отдела CRM и программы лояльности «Клуб друзей» компании «SPAR-Калининград» (Калининград)

«Программы лояльности в малом и среднем бизнесе: тренд или необходимость? Опыт Азербайджана». Джамал Хасаев, основатель проекта InLoya (Баку)

«Маркетинг лояльности для сложных аудиторий: как вовлекать и создавать ценность». Анна Зотова, Customer Experience Strategist компании Good Wine (Киев)

«Автоматизация маркетинга на примере Salesforce Marketing Cloud». Денис Савченко, руководитель программы лояльности «Планеты Кино» (Киев)

«Возможно ли построить хорошие отношения с клиентами без программы лояльности?». Марина Волошина, руководитель направления CRM METRO C&C Ukraine (Киев)

"Этот год особенный для нас: в июле 2004 года впервые состоялся Международный форум "Лояльный покупатель: где у него кнопка?». Тогда в конференц-зале киевского "Экспоплаза" собралось около 80 маркетинг-энтузиастов, которые хотели узнать больше о маркетинг отношениях и эффективной работе с постоянными клиентами", — рассказала Ирина Бондаренко, основатель IdeasFirst и организатор Форума Лояльности.

По традиции, параллельно с XV Международным форумом «Лояльный покупатель: где у него кнопка?» состоится Сustomer Experience Show, на котором международные сервис-дизайнеры и украинские практики будут говорить о том, как определить реальный уровень сервис-дизайн-зрелости своей компании и встроить сервис-дизайн в ежедневную бизнес-практику.

Среди кейсов в сфере клиентского опыта можно будет услышать:

«CXM и EXM by Allo. Как избежать прокрастинации и добиться реальных результатов». Алексей Кавун, руководитель HR-проектов «Алло», Олег-Жан Даскалу, Chief Experience Officer «Алло» (Днепр)

«Как не перепутать ноги, если вы решили примерить ботинки клиента». Екатерина Небесная, начальник департамента клиентского опыта «Киевстар» (Киев)

«Как "поженить" операционную систему и сервис». Наталья Шматько, Сustomer Experience Officer сети кинотеатров Multiplex (Киев)

«"Добробут"— территория искренней заботы о Человеке. Как внедрить сервис и ценности в медицинской сфере?». Ольга Русина, директор службы сервиса и клиентского опыта медицинской сети «Добробут» (Киев)

«Customer Experience Office — структурное подразделение и / или центр экспертизы?». Валентина Уралова, сооснователь международного сервис-дизайн-агентства INEX Partners (Москва), Александр Рассахацкий, руководитель Service Design компании "Альфа Банк Украина" (Киев)

Среди кейсов в сфере сервис-дизайна:

«Customer Lab ПУМБ: как создать внутреннюю лабораторию для быстрых исследований и тестирования прототипов». Юлия Штыпула, Head of Customer Experience ПУМБ (Киев)

«Prozorro: дизайн удобного процесса госзакупок». Олег Косс, партнер-основатель CX Design (Киев)

«Главное — не навредить! Как EVO работал с барьерами и привычками клиентов при создании финтех-продукта». Алина Бокова, Head of Research evo.company, Никита Артемчук, Head of Product Prom.ua (Киев)

«От товарной категории до запуска нового формата магазина через сервис-дизайн-экспресс-спринт». Анна Гришина, директор по маркетингу линии магазинов EVA (Днепр)

Важным событием на Customer Experience Show в этом году станет появление новой секции «EMPLOYEE EXPERIENCE». Сегодня это одна из самых важных и наиболее обсуждаемых тем в украинском бизнесе по причине недостаточного количества квалифицированных и мотивированных кадров на рынке. Данные глобальных исследований подтверждают прямую зависимость клиентского опыта от опыта работника. Поэтому улучшение жизни сотрудников — это более качественное обслуживание клиентов.

Будущие тектонические сдвиги на многих рынках и современные инструменты лояльности будут обсуждаться на Форуме лояльности — уникальном формате, который состоит из двух событий со свободным доступом внутри: «Лояльный покупатель: где у него кнопка?» и Customer Experience Show, которые пройдут 22-23 октября 2019 в Киеве в конференц-холле “ДЕПО”. Это самая авторитетная восточно-европейская платформа для диалога в сфере клиентского опыта, лояльности и сервис-дизайна. Здесь можно услышать о самых ярких кейсах года, принять участие в воркшопах и подискутировать с коллегами на актуальные темы.

Подробнее о событие и регистрации можно узнать на сайте http://bit.ly/2QhdpXP