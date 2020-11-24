Мероприятия иностранных государств по противодействию распространения COVID-19

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Республіка Австрія

5 грудня в Австрії стартує процес масового тестування населення на корона вірус. На першому етапіучасть в проекті передбачена для австрійських вчителів/викладачів та вихователів дитячих садків, а також для співробітників поліції. Пізніше, орієнтовно напередодні Різдва, широке тестування планується для населення країни у регіонах із високими показниками захворюваності. Участь у тестуванні добровільна.

Королівство Данія

Новий закон, прийнятий парламентом країни в кінці минулого тижня, надає підприємствам право змушувати своїх співробітників здавати тести на Covid-19 "для обмеження поширення вірусу на робочих місцях або для забезпечення підтримки запроваджених карантинних заходів у разі спалаху інфекції". Запроваджені урядом Данії надзвичайні заходи залишатимуться в силі до 1 липня 2021 року – роботодавці повинні будуть оплачувати тестування співробітників, а до працівників, які відмовляються пройти тестування, можуть бути вжиті відповідні санкції.

Республіка Хорватія

Продовжують діяти попередні обмеження, триває особливий режим перетину кордону, від іноземців вимагається наявність негативного ПЦР-тесту (не більше 48 годин від забору крові). До осіб, які мають право проживання в країні або ЄС, як альтернатива тестуванню може бути застосований 14-денний карантин.

Безкоштовне тестування (в рамках загального медичного страхування) здійснюється в країні тільки в разі наявності симптомів. У випадку контактів з хворим при відсутності симптомів застосовується 14-денна ізоляція.

Канада

Канада підписала Ініціативу про припинення обслуговування боргів, програму, яка дозволяє країнам, що розвиваються, призупинити офіційні двосторонні платежі з обслуговування боргу під час пандемії до літа 2021 року. Таким чином ця програма звільняє гроші для країн на придбання засобів лікування COVID-19 та необхідних засобів індивідуального захисту або на підтримку працівників, які залишились без роботи.

Ісламська Республіка Іран

В провінціях і м.Тегеран запроваджено заборону на поїздки приватним автотранспортом з 21 до 04 годин. Закриті непродуктові торговельні центри, парки. Навчання в школах і університетах здійснюється дистанційно.

Молдова

Закладам та підприємствам м. Кишиніва рекомендовано змінити графік роботи співробітників, розділитина зміни з різним початком роботи.

Індія

Згідно повідомлення керівництва Індійського інституту сироватки, який виступає партнером англо-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca у виробництві оксфордської вакцини під брендом Covishield, індійська сторона надає перевагу цій вакцині, яка за ціновими та логістичними показниками більш задовольняє висунуті індійським урядом критерії. Прогнозована ефективність застосування вакцини щодо захисту населення становить від 62% до 90 %, в залежності від режиму дозування. Наступним "кандидатом" до застосування у національному масштабі розглядається вакцина Covaxiy виробництва індійської компанії BharatBiotech. Компанія у найближчий час має прозвітувати про результати проведення 1 та 2 фази клінічних випробувань.

КНР

Державний комітет у справах охорони здоров'я КНР видав циркуляр з вимогою посилення профілактики і контролю епідемії COVID-19 на станціях переливання крові (СПК), щоб забезпечити безпеку медпрацівників та донорів, а також убезпечити процес заготівлі та переробки донорської крові в осінньо-зимовому сезоні.Крім обов'язкового запиту про стан здоров'я, донори також повинні надати інформацію, що стосується COVID-19, зокрема, про історію пересування в ключові райони, де велася боротьба з епідемією, і про контакти з людьми з цих районів.

Посилання на оригінал: https://szru.gov.ua/news/covid-19-ogladi/24112020-oglad-zahodiv-inozemnih-derzav-sodo-protidii-posirennu-covid-19-u-sviti