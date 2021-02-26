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пресс-релиз
26.02.2021, 13:07

Moneyveo получила премию "Выбор страны – 2020"

Moneyveo получила премию "Выбор страны – 2020" - Фото

В декабре 2020 г. лидер рынка небанковского потребительского кредитования компания Moneyveo получила национальную бизнес-премию Украины "Выбор страны"

Премия "Выбор страны" — комплексная оценка, основанная на анализе отчетов 20 популярных рейтинговых агентств по методу URSA-50. Ежегодно награды вручают самым лучшим компаниям Украины в каждом сегменте рынка. 

Топ-менеджеры Moneyveo уверены, что компания победила благодаря высокой технологичности сервиса и постоянному улучшению бизнес-процессов. 

"Каждый день мы делаем выбор, как улучшить наш сервис и сделать продукт более качественным и доступным для клиентов. Всегда генерируем креативные идеи и придумываем интересные акции, чтобы потребитель был доволен нашими услугами. Победа в подобных конкурсах – это дополнительное признание качества продукта и очередное подтверждение наших лидерских позиций на рынке", — рассказал коммерческий директор Moneyveo Максим Параска. 

По словам технического директора компании Алекса Банасевича, статус лучшего сервиса онлайн-кредитов предполагает удовлетворенного клиента, который еще не раз вернется за услугой.  

"Мой выбор – это поиск оптимальных путей решения актуальных задач бизнеса: упрощения интерфейса, разработки эффективной системы коммуникации клиентов и службы поддержки и качественное внедрение этих решений", — пояснил Алекс

Залогом высокой эффективности компании в Moneyveo считают грамотно выстроенные процессы работы. 

По этому поводу высказался операционный директор Moneyveo Сергей Синченко"Мой выбор  внедрять культуру непрерывного проактивного улучшения бизнес-процессов". 

За инновационность и развитие сервиса в компании отвечает product-группа. Так, руководитель департамента развития продукта Влас Головин отметил: 

"Product-команда ежедневно делает выбор – помогать клиентам решать их финансовые задачи проще и быстрее за счет инновационного подхода в развитии продукта. Чем меньше времени тратит клиент, тем больше ценности в продукте. Иногда меньше – значит больше". 

Немаловажным фактором для победы Moneyveo на конкурсе является ее высокий уровень безопасности пользовательских данных. 

"Для меня выбор – это обеспечить работу высоконагруженного проекта. Компания не только предоставляет качественный сервис, но и обеспечивает сохранность и безопасность данных клиентов согласно международным стандартам", — подытожил директор по информационным технологиям Григорий Лисничий.  

Напомним, Moneyveo – лидер рынка небанковского потребительского кредитования. У компании более 1 млн постоянных клиентов и свыше 3 млн зарегистрированных пользователей. Moneyveo ежегодно получает призовые места во всеукраинских конкурсах и премиях. Среди ее достижений: "Звезда качества", "Лучший сервис онлайн-кредитования", "Лучший fintex-стартап" и много других. 

 

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Теги: Moneyveo, Выбор страны – 2020
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