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07.09.2021, 16:02

На KMW 2021 выступит специальный гость форума – Рэндалл Броман

Цей матеріал також доступний українською
На KMW 2021 выступит специальный гость форума – Рэндалл Броман - Фото

15 сентября на KMW 2021 выступит специальный гость форума Рэндалл Броман, старший вице-президент LS Distribution (Mediawan Group, Франция) с докладом о перспективах дистрибуции контента в контексте бурного развития рынка VoD. Секция организована в партнерстве с La Fabrique des Formats (Франция).

"Рынок VoD стремительно развивается – сейчас в Европе он занимает 10%-ную долю глобального бизнеса, и с такой динамикой уже через 5-10 лет он имеет все шансы выйти на ведущие экономические позиции. По данным Европейской аудиовизуальной обсерватории, присутствие VoD в Европе на данный момент является достаточно мощным – Netflix и Amazon представлены в 27 странах-членах ЕС, YouTube Premium и Apple TV – в 26-ти. В результате роста влияния VoD платформ, особенно американских, возникает необходимость переосмысления привычных алгоритмов работы европейского сектора дистрибуции контента, и в нем как Украина, так и Восточная Европа в целом, должны найти свое место", – комментирует Броман.

Карьера Рэндалла Броман в аудиовизуальной индустрии началась в 1989 году на Twentieth Century Fox International Television, где он 6 лет работал коммерческим директором, а затем и вице-президентом, отвечая за правовой аспект дистрибуции группы в Центральной, Восточной и Северной Европе.

В 2004 году он присоединился к Power Corporation в качестве руководителя европейского направления продакшена компании, где лично контролировал переговоры относительно прав на телевизионные форматы, включая такие как "Pop Idol". После работы на должности вице-президента отдела продаж в RHI Films, господин Броман вернулся в Power Corporation на пост президента, где отвечал, в частности, за сектор международных продаж.

Как визионер глобального и локального медиарынка с мощным международным опытом, в 2011 году он присоединился к Studiocanal TV, где 4 года работал вице-президентом. С 2017 года и до сих пор он занимает должность старшего вице-президента LS Distribution (входит в состав Mediawan Group), одного из ключевых игроков Франции в сфере дистрибуции контента и международной копродукции, компания обладает каталогом, который насчитывает более чем 10 тыс. часов контента.

В рамках доклада эксперт представит аудитории KMW также новую международную образовательную программу Audiovisual Distribution Training (ADT), которую вскоре запустит La Fabrique des Formats. Программа ADT направлена на подготовку дистрибьюторов – специалистов, стратегически важных для становления качественной экосистемы оборота аудиовизуальных произведений. Программа позволит развивать стратегические, юридические и коммерческие навыки в аудиовизуальном секторе. Более подробная информация будет объявлена на KMW 2021.

La Fabrique des Formats – это французский кластер, посвященный аудиовизуальным и цифровым инновациям в сфере форматов, построению новых партнерских отношений во всем мире с целью создания устойчивой международной сети для продвижения и поддержки производства локальных форматов и их дистрибуции на глобальном рынке контента.

11й Международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK 2021 пройдет 14-15 сентября в гибридном формате – события будут происходить вживую с ограниченным количеством зрителей в Hyatt Regency Kyiv с прямой трансляцией на аналитическом медиаресурсов Media Business Reports (MBR).

В двухдневной программе KMW 2021 – 20 секций: панельные дискуссии, презентации, доклады и inspiration talks с участием международных медиаэкспертов, трендсеттеров аудиовизуальной индустрии, государственных управленцев и топ-менеджеров ведущих украинских медиакомпаний и продакшенов. Участники Форума узнают о последних тенденциях, успешных кейсах и новых ценностях в аудиовизуальной индустрии, инновационных технологиях и их использовании ведущими медиакомпаниями.

Ознакомиться с программой, выбрать формат участия и зарегистрироваться можно уже на официальном сайте KMW 2021 https://kyivmediaweek2021.com/.

Контакты:

[email protected]

+380 44 459 46 10

https://kyivmediaweek2021.com/

https://www.facebook.com/kyivmediaweek

Международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK – флагманский проект компании Media Resources Management (MRM), который уже 11 лет подряд проходит в Киеве и собирает профессиональное сообщество аудиовизуальной индустрии из Украины и мира вокруг актуальных вопросов медиасферы.

Организатор:

Media Resources Management (MRM) – первая в Украине медиаконсалтинговая компания, которая с 2005 года предоставляет комплексные услуги в сфере кино, ТВ и других креативных индустриях. Входит в состав FILM.UA Group. Выбранные проекты MRM: MEDIA BUSINESS REPORTS, PITCH UA, TALKS WITH HOLLYWOOD, SMALL WORLD BIG IDEAS, MEDIABOOK.

Партнеры KMW 2021:

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Теги: KYIV MEDIA WEEK
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