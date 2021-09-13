На рынке электроэнергии появился ценовой индикатив

Украинская энергетическая биржа начала публикацию Месячного индекса цен электроэнергии базовой нагрузки.

С целью стабилизации цен на рынке электрической энергии Украины, которые были вызваны высокой ценовой волатильностью рынка "на сутки вперед" (РСВ), были приняты меры, с целью ухода от ценообразования с привязкой к РСВ. Соответствующие изменения в законодательство, позволяющие сформировать в Украине надежный индикатив цен на электроэнергию на основе цены на рынке двусторонних договоров (РДД), который является основой электроэнергетического рынка.

Украинская энергетическая биржа представила на рынке ценовой индекс РДД, который отражает цену электроэнергии базовой нагрузки в "ОЭС Украины" на следующий месяц (М+1). Значение индекса формируется в течение месяца, предшествующего расчетному, на основании средневзвешенных цен электроэнергии базовой нагрузки за периодом поставки, охватывающей полный календарный месяц М+1.

В расчет индекса включаются все соглашения, заключенные по результатам торгов как в специализированной секции, так и в коммерческой. Согласованная Методика содержит ограничения по учету показателей, которые могут исказить расчетные значения. Данные исключения позволяют сформировать более репрезентативный индекс рынка двусторонних договоров.

На сайте УЭБ можно просмотреть информацию о значении месячного индекса базовой нагрузки с начала года. Так, на сентябрь 2021 значение индекса зафиксировано на уровне 1737,9 грн / МВт.ч. (без НДС). Биржа публикует текущее значение индекса на октябрь, которое обновляется по результатам торговых дней сентября. Окончательное значение индекса формируется по результатам последнего торгового дня календарного месяца, предшествующего расчетному.

"В соответствии с европейской практикой, ценообразующим рынком на рынке электроэнергии является именно рынок двусторонних договоров. Именно на цены РДД должен опираться рынок. Базовая рыночная цена формирует важную основу для операций участников рынка. УЭБ сделала первый, но очень значительный шаг в этом направлении. Совместно с органами власти и регуляторами мы работаем над обеспечением высокой прозрачности РДД, для обеспечения ценовой стабильности и высокой экономической эффективности. В дальнейшем мы работаем над стандартизацией контрактов и продуктов на УЭБ, чтобы предоставлять рынку еще более репрезентативные ценовые индикативы." – прокомментировал запуск индекса Председатель биржевого комитета ООО "УЭБ" Алексей Дубовский.