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09.06.2022, 09:00

На торгах УЭБ в мае лесхозы заработали более 668,4 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
На торгах УЭБ в мае лесхозы заработали более 668,4 млн грн - Фото

Украинская энергетическая биржа успешно проводит торги по направлению необработанной древесины

ООО "Украинская энергетическая биржа" успешно проводит торги по направлению необработанной древесины. В частности, в мае в аукционах приняли участие компании из 11 областей Украины. Победителями стали 600 предприятий.

В общей сложности было реализовано 247,9 тыс. куб. м необработанной древесины на 668,4 млн грн. Следует отметить, что от проведенных аукционов дополнительный доход лесхозов составил 83,6 млн грн.

Больше всего необработанной древесины реализовали лесные хозяйства из Житомирской, Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Волынской областей.

Спросом на рынке пользовались такие породы как сосна обыкновенная, ель европейская, хвойные породы древесины деревянной. В процентном отношении это соответственно 49,6%, 10,9% и 7,7%.

"Биржа работает. Аукционы проходят в штатном режиме. Всего с начала 2022 года на аукционах Украинской энергетической биржи было реализовано 1,12 млн куб. м древесины на общую стоимость более 3,8 млрд. грн. Дополнительный доход государства составил почти 490 млн грн. Решение ГАЛРУ о полном переходе на рыночный инструментарий продажи ресурса является правильным и уже дает результат", – отметил заместитель генерального директора УЭБ Константин Шевчук.

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Теги: Украинская энергетическая биржа, УЭБ, лесхозы
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