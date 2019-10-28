Нафтогаз Украины инициирует закупки природного газа на УЭБ

23 октября ООО "Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины" (ГСК Нафтогаз Украины), входящая в группу НАК "Нафтогаз Украины", впервые выступила инициатором закупки газа через электронную площадку Украинской энергетической биржи (УЭБ). Компания поставляет природный газ для частных потребителей, а также малого и среднего бизнеса. Выход новой компании группы Нафтогаз на биржевые торги повысит прозрачность формирования рыночной цены газа и увеличит объемы биржевой торговли газом в Украине.



ГСК Нафтогаз Украины уже провела три торговые сессии по закупке газа на УЭБ. По состоянию на 25.10.2019 г. компания закупила более 12 млн. куб. м. природного газа. Большинство из данных объемов — это ресурс ноября или газ в ПХГ с передачей в ноябре.



Факт выхода ГСК Нафтогаз Украины на электронную биржевую площадку прокомментировал Генеральный директор Украинской энергетической биржи Александр Коваленко: "Выход компании из группы Нафтогаз в качестве покупателя на биржу приведет к увеличению активности на украинском газовом рынке, даст возможность отечественным газодобывающим компаниям продавать газ по рыночным ценам самому крупному игроку в отрасли, это создает условия для большей прозрачности, конкурентности и прогнозируемости рынка, что положительно влияет на доступность газа для конечных потребителей. Цены, складывающиеся на биржевых торгах, являются весомыми ориентирами для газового рынка Украины".



Ожидается, что участие ГСК Нафтогаз Украины в биржевых торгах будет способствовать существенному повышению ликвидности.



Торги природным газом на УЭБ проводятся уже более двух лет, в них принимают участие более 270 компаний. Для участия в торгах заинтересованным сторонам необходимо пройти процедуру KYC, а также получить аккредитацию на бирже.