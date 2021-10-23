Названы победители Премии HR-бренд Украина

21 октября состоялась церемония награждения Премии HR-бренд Украина-2021, во время которой были названы лучшие проекты в области управления персоналом украинских работодателей.

Премия HR-бренд компании grc.ua проходит одиннадцатый год подряд. Это конкурс среди работников HR-сферы, который позволяет проследить актуальные тенденции, новые идеи на рынке труда и назвать лучших. В этом году Премия получила 60 актуальных HR-кейсов от 46 украинских компаний. Это не просто проекты, это практический опыт, доказавший свою эффективность и результативность для бизнеса в условиях новой реальности.

Проекты номинантов оценивались профессиональным составом жюри по следующим критериям: актуальность, современность использованных методик и бизнес-эффективность. В этом году победители избраны в четырех главных номинациях: "Мир", "Регион", "Украина", "Столица", 15-ти специальных тематических номинациях, а также шести номинациях от партнеров.

Победителями Премии HR-бренд Украина – 2021 стали:

НОМИНАЦИЯ "МИР":

● Parimatch Tech, проект "Parimatch Tech Academy: "От идеи до 49 оферов за 6 месяцев"";

● Кернел, проект "Учись, работай, достигли. Ясность в е-Learning";

● GlobalLogic, проект "Когда цифры говорят: как мысли и потребности работников влияют на эффективные решения";

● SoftServe, проект "Инкорпорация действенных e-learning решений в учебную экосистему".

НОМИНАЦИЯ "РЕГИОН":

● Мариупольский городской совет, проект "M-Service – создание городского сервисного центра для эффективного функционирования учебных заведений";

● МХП, проект "Мобильный рекрутинг".

НОМИНАЦИЯ "УКРАИНА":

● Eldorado, проект "Академия КрутоЗавтра";

● Алло, проект "Стремительная карьера в Алло";

● Parimatch Tech, проект "От 0 до №1: создание бренд-лидера на самых конкурентных рынках всего за год";

● Укрзалізниця, проект "Букса – цифровой ассистент железнодорожника";

● Лайфселл, проект "Я меняюсь и меняется мир": наш путь трансформации поведенческой модели сотрудников".

НОМИНАЦИЯ "СТОЛИЦА":

● Appflame, проект "#этикет_инклюзивности";

● Deloitte + Baker Tilly, проект "Work & Study – дуальное обучение как образование будущего";

● Фора, проект "Школа Мастеров – возможность профессионального перевоплощения";

● Медиа Груапа Украина, проект "Игра "Кибербосс" – программа обучения руководителей "Медиа Группы Украина" практикам регулярного менеджмента".

НОМИНАЦИЯ ОТ GRC.UA, организатора Премии HR-бренд Украина

● Coca-Cola, проект "Программа стажировки #Coke Online в формате онлайн";

● Credit Agricole Bank, проект "Сервис-видение: быть полезным каждому клиенту ежедневно";

● Фармак, проект "Farmak talents start".

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ:

НОМИНАЦИЯ "ВЫБОР ЖЮРИ" – Райффайзен, проект "New World of Raif Work";

НОМИНАЦИЯ "DIGITAL HR" – МГУ, проект "Игра "Кибербосс" – программа обучения руководителей "Медиа Группы Украина" практикам регулярного менеджмента".

НОМИНАЦИЯ "НЕСТАНДАРТНЫЙ РЕКРУТИНГ" – МХП, проект "Мобильний рекрутинг";

НОМИНАЦИЯ "HR в IT" – EPAM, проект "Внедрение разумных подсказок "nudges" для повышения эффективности деятельности менеджеров компании";

НОМИНАЦИЯ "E-LEARNING ПРОЕКТ ГОДА" – Фокстрот, проект "Gamble";

НОМИНАЦИЯ "ЛУЧШИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ И РАЗВИТИЮ РАБОТНИКОВ" – Альфа-Банк, проект "A-DOSVID";

НОМИНАЦИЯ "HR-МАРКЕТИНГ В ДЕЙСТВИИ" – DataArt, проект "DataArt Brand Ambassadors";

"ГОСУДАРСТВО КАК РАБОТОДАТЕЛЬ" – Оператор ГТС Украины проект "Комплексная трансформация функции управления персоналом государственного предприятия";

ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИДЕРОВ – МХП, проект "Инновационная программа по развитию лидеров внутри компании "MHP Leaders Hub"";

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ – Кернел, проект "Как корпоративная культура повышает экономическую эффективность бизнеса";

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ – Укрзалізниця "Киевская детская железная дорога: второе дыхание";

WELL BEING-ПРОЕКТ – Ашан, проект "Ашан с тобой в каждом моменте";

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА – PepsiCo, проект "Думай глобально – действуй локально!";

"БОЛЬШОЕ СЕРЦЕ", БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА – TECHIIA, проект "Выздоравливай скорее!";

DIVERSITY & INCLUSION – Appflame, проект "#этикет_инклюзивности".

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ "ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ" - БРСМ-нефть проект "Герои БРСМ"

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ НОМИНАЦИИ:

"Технологии на будущее, люди навсегда" от Генерального партнера ПУМБ награду получила компания GlobalLogic проект "Когда цифры говорят: как мысли и потребности работников влияют на эффективные решения".

"С заботой о здоровье" от Teva, Партнера здоровья – компания GlobalLogic, проект "Здоровье, космос и книги – роль в культуре IT-компании".

"Культура активного лидерства" от DHL, логистического Партнера – 1+1 media, Программа развития лидеров "Лига Плюсов".

"DEIєві" отд Ferrexpo, экспертного Партнера Премии, за самую смелую интервенцию на территорию инклюзивности – SoftServe, проект "Инкорпорация действенных e-learning решений в учебную экосистему".

"Креативный Диджитал" от BASF – Аптека АНЦ, проект "QR-код: твой отзыв – наши действия!".

#peopletransformation от Handy.ai Партнера автоматизации – ArcelorMittal Кривий Ріг, образовательный проект "Новая Фабрика".

Номинацию "Культурная трансформация" от Генерального медиапартнера StarLightMedia получила компания Лайфселл с проектом "Я меняюсь и меняется мир": наш путь трансформации поведенческой модели сотрудников".

Лариса Оныпко, директор Премии HR-бренд Украина: "В этом году мы получили невероятно интересные 60 кейсов от 46 украинских компаний. Каждый проект – уникален. Жюри Премии HR-бренд было очень трудно определиться со списком лучших. И это очень радует, ведь происходит прогресс и развитие украинского рынка труда – компании стали более гибкими, адаптивными, инновационными и самое главное – с фокусом на человека. В этом году мы назвали самые успешные кейсы-победители, демонстрирующие результативность человекоцентрическую стратегий в действии. Я благодарна каждой компании за участие в Премии HR-бренд и искренне желаю всем победителям не останавливаться на этих достижениях и продолжать двигать свои компании и рынок труда вперед".

Светлана Тихоненко, начальник Управления по развитию бренда работодателя ПУМБ: "Мы счастливы быть генеральным партнером "Премии HR-бренд Украина" в этом году. Премия позволяет нам еще больше приобщиться к развитию и поддержке лучших практик HR-сферы в Украине. Мы в ПУМБ верим, что человек – главная ценность для любого бизнеса. Поэтому в рамках конкурса отмечаем и вдохновляемся проектам компаний, у которых в фокусе внимания – человек".

Наталья Волнянская, и. о. Human Capital Director StarLightMedia: "Мир переживает эпоху новой реальности – компании ускоренно трансформируются и меняют подходы в управлении персоналом. Премия HR-бренд – это площадка, где происходит обмен опытом работодателей, обсуждение наиболее успешных, эффективных практик в работе с персоналом, здесь выбирают лучших. StarLightMedia – ответственный работодатель, который постоянно совершенствует свои HR-практики и развивает таланты внутри компании. Мы гордимся, что благодаря нашему информационному вкладу в этот проект украинцы смогут узнать о самых актуальных трендах рынка труда".

Спасибо номинантам Премии HR-бренд за интересные и результативные проекты. Спасибо членам Жюри по экспертность и объективность судейства. Спасибо партнерам Премии HR-бренд за поддержку

Партнеры Премии HR-бренд 2021:

Генеральный партнер - ПУМБ

Генеральный медиапартнер - StarLightMedia

Партнер здоровья - Teva

Партнер Премии - BASF

Логистический партнер - DHL Express

Экспертный партнер - Ferrexpo

Независимый эксперт по подсчету голосов - PwC

Партнер по автоматизации - Handy.ai

Исследовательский партнер - Libety Report.AI

Цветочный партнер - Only Rose, Асканія

Образовательный партнер - GeniusMarketing

Інформационные партнеры: ЕВА, Liga.net, UBR