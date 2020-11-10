NextGen по предзаказу: PS5 уже в Украине

В сентябре 2020 года Sony представили консоль нового поколения – PlayStation 5, рассказав о ее технических характеристиках и новых функциях. В Украине продажи приставки начнутся 19 ноября, и первыми её получат те, кто оформит предзаказ.

Что нового в PlayStation 5

Технические характеристики PS5:

8-ядерный процессор x86-64-AMD Ryzen с микроархитектурой Zen 2 3,5 ГГц;

AMD Radeon RDNA 2 с аппаратной поддержкой Ray Tracing;

16 ГБ ОЗУ GDDR6 с пропускной способностью 448 Гбайт/с;

скоростной кастомный SSD объемом 825 Гб с скоростью чтения 5.5 Гбайт/с;

дисковод Ultra HD Blu-ray (в Digital Edition отсутствует).

Производительность PS5 оценивается в 10,3 TFLOPS, что в два с половиной раза превышает показатели PS4 Pro.

Стоит подробнее коснуться темы SSD. На загрузку 2 ГБ данных требуется 0.27 секунд, в то время как PS4 потребовалось 20 секунд, чтобы загрузить 1 ГБ данных. За счет этого игры будут запускаться мгновенно. Если стандартных 825 ГБ покажется мало, можно будет установить SSD в слот M.2, поддерживающий 4 форм-фактора:

2230

2242

2260

2280

Обратная совместимость

Джим Райан уже официально подтвердил: на PlayStation 5 можно будет запускать игры с PS4. Однако не все, а только 99% ранее выпущенных тайтлов. Исключением стали 10 игр: Robinson: The Journey, Hitman Go: Definitive Edition, Joe's Diner, DWVR, Shadwen и еще 5 инди-проектов.

Кроме того, на PS5 будет режим Boost Mode, который автоматически повысит производительность игр с PS4. Например, в Ghost of Tsushima частота кадров в секунду повысится со стандартных 30 до 60 в разрешении 4К.

Стартовая линейка игр PS5

На релизе будут доступны следующие игры:

Astro’s Playroom — идет в комплекте с PS5;

Demon’s Souls (ремейк);

Destruction AllStars;

Spider-Man: Miles Morales;

Sackboy A Big Adventure.

В будущем Sony планирует выпустить массу интересных эксклюзивов, включая продолжение Horizon Zero Dawn и God of War. Оформляйте предзаказы заранее, так как спрос на консоли нового поколения огромен и высока вероятность, что первая партия в Украине разойдется мгновенно.