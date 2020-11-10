Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
10.11.2020, 10:16

NextGen по предзаказу: PS5 уже в Украине

NextGen по предзаказу: PS5 уже в Украине - Фото

В Украине продажи приставки начнутся 19 ноября, и первыми её получат те, кто оформит предзаказ

В сентябре 2020 года Sony представили консоль нового поколения – PlayStation 5, рассказав о ее технических характеристиках и новых функциях. В Украине продажи приставки начнутся 19 ноября, и первыми её получат те, кто оформит предзаказ.

Что нового в PlayStation 5

Технические характеристики PS5:

  • 8-ядерный процессор x86-64-AMD Ryzen с микроархитектурой Zen 2 3,5 ГГц;

  • AMD Radeon RDNA 2 с аппаратной поддержкой Ray Tracing;

  • 16 ГБ ОЗУ GDDR6 с пропускной способностью 448 Гбайт/с;

  • скоростной кастомный SSD объемом 825 Гб с скоростью чтения 5.5 Гбайт/с;

  • дисковод Ultra HD Blu-ray (в Digital Edition отсутствует).

Производительность PS5 оценивается в 10,3 TFLOPS, что в два с половиной раза превышает показатели PS4 Pro.

Стоит подробнее коснуться темы SSD. На загрузку 2 ГБ данных требуется 0.27 секунд, в то время как PS4 потребовалось 20 секунд, чтобы загрузить 1 ГБ данных. За счет этого игры будут запускаться мгновенно. Если стандартных 825 ГБ покажется мало, можно будет установить SSD в слот M.2, поддерживающий 4 форм-фактора:

  • 2230

  • 2242

  • 2260

  • 2280

Обратная совместимость

Джим Райан уже официально подтвердил: на PlayStation 5 можно будет запускать игры с PS4. Однако не все, а только 99% ранее выпущенных тайтлов. Исключением стали 10 игр: Robinson: The Journey, Hitman Go: Definitive Edition, Joe's Diner, DWVR, Shadwen и еще 5 инди-проектов.

Кроме того, на PS5 будет режим Boost Mode, который автоматически повысит производительность игр с PS4. Например, в Ghost of Tsushima частота кадров в секунду повысится со стандартных 30 до 60 в разрешении 4К.

Стартовая линейка игр PS5

На релизе будут доступны следующие игры:

  • Astro’s Playroom — идет в комплекте с PS5;

  • Demon’s Souls (ремейк);

  • Destruction AllStars;

  • Spider-Man: Miles Morales;

  • Sackboy A Big Adventure.

В будущем Sony планирует выпустить массу интересных эксклюзивов, включая продолжение Horizon Zero Dawn и God of War. Оформляйте предзаказы заранее, так как спрос на консоли нового поколения огромен и высока вероятность, что первая партия в Украине разойдется мгновенно.

Отправить:
Распечатать:
Теги: PlayStation 5
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 