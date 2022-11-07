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07.11.2022, 11:45

Обучение для участников земельных торгов: аукционы по аренде сельскохозяйственных участков

Цей матеріал також доступний українською
Обучение для участников земельных торгов: аукционы по аренде сельскохозяйственных участков - Фото

Онлайн семинар состоится 8 ноября в 10 часов. Участие бесплатное, регистрация обязательна

Аукционы по аренде сельскохозяйственных земель государственной и коммунальной собственности возобновлены! Поэтому организаторы теперь снова могут выставлять участки на торги, а агропроизводители арендовать понравившиеся наделы.

Как подготовить лоты для объявления земельных аукционов, какие документы необходимо загрузить в систему организаторам, а какие потенциальным арендаторам, обучат и разъяснят эксперты площадки ООО "Украинская универсальная биржа".

Онлайн семинар состоится 8 ноября в 10 часов. Участие бесплатное, регистрация обязательна по ссылке.

Напомним, что 24 марта 2022 года в связи с военным положением в стране Верховная Рада внесла изменения в Земельный кодекс, в соответствии с которыми передача в аренду сельскохозяйственной земле государственной и коммунальной собственности проводилась без аукционов. А уже 19 октября приняла законопроект №7636 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о восстановлении системы оформления прав аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения и усовершенствовании законодательства об охране земель", который снова обязывает земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности передавать в аренду только через проведение онлайн аукционов. И здесь обращаем внимание потенциальных арендаторов в зависимости от вашего юридического статуса: юридическое лицо, физическое лицо или физическое лицо-предприниматель – вам необходимо будет подготовить к аукциону разный пакет документов. Какие именно – и ознакомят эксперты площадки УУБ.

Больше об аукционах по аренде земельных участков – узнайте на вебинаре 8 ноября. Спикеры ответят на все ваши дополнительные вопросы по проведению и подготовке к земельным торгам, поиску соответствующих аукционов и т.д.

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Теги: Украинская универсальная биржа
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