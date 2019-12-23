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23.12.2019, 13:16

Объявлены компании-победители "Премии HR-бренд Украина" 2019

Объявлены компании-победители "Премии HR-бренд Украина" 2019 - Фото

В Украине представлены лучшие практики из сферы управления человеческими ресурсами, мотивации и повышения лояльности персонала

В Киеве состоялось главное событие HR-отрасли - итоговая кейс-конференция и церемония награждения победителей Премии HR-бренд Украина 2019.

На мероприятии, организатором которого является hh.ua | grc, были представлены лучшие практики из сферы управления человеческими ресурсами, мотивации и повышения лояльности персонала.

Главная задача Премии - ознакомить общественность с действенными кейсами и компаниями, которые достигли наибольших успехов в вопросах привлечения и построения долгосрочных отношений с сотрудниками, дать ориентиры для развития HR-отрасли. Ведь рынок труда все больше усложняется. Трудовая миграция, диджитализация, проблема привлечения талантов и молодежи, потребность в практической подготовке выпускников к вызовам бизнеса, влияние технологий на структуру рабочих мест и обязанности специалистов и т.д. - вот перечень основных вызовов, с которыми работодателям приходится иметь дело.

Так, Марина Маковий, генеральный директор hh.ua | grc, отмечает: «Изменения охватили все вокруг. Меняется мир. Все более глубокое проникновение цифровых технологий, мобильность населения и глобализация, трансформация системы ценностей общества и смена поколений - все это отражается на том, как мы строим свои отношения с теми, кто нас окружает, с сотрудниками, с собой. Меняется бизнес. С одной стороны, компании все чаще делают инвестиции в диджитализацию. А с другой - они становятся все более «человечными», создавая условия для развития бесценных качеств сотрудников: эмпатии, креативности, инновационности».

Поэтому важно отметить те компании, которые успешно успевают за этими изменениями и возглавляют их, вдохновляя других реализовать потенциал и смело двигаться вперед.

По оценке экспертного жюри победителями «Премии HR-бренд Украина» 2019 стали:

Номинация «Украина»

  • І место – ПриватБанк з проектом  «ЮніорБанк – школа фінансового успіху»
  • ІІ место – НЭК «Укренерго» з проектом  «Культурний код Укренерго: ЕНЕРГІЯ ДОВІРИ»
  • ІІІ место – EPAM Ukraine з проектом  «Організація волонтерського руху серед талантів EPAM Ukraine»

Номинация  «Столица»

  • І место Domino's Pizza Ukraine з проектом  «Domino's Business School»
  • ІІ место Innovecs з проектом  «Innovation Vector – Мы растём и мы растим» та moneyveo з проектом  «Екосистема EVP moneyveo – зробимо задоволеним і успішним кожного співробітника moneyveo»

Номинация  «Регион»

  • І место Мариупольский городской совет з проектом «Утримання молоді в Донецькому регіоні»
  • ІІ место Агропромхолдинг «АСТАРТА-КИЇВ» з проектом  «Моє майбутнє в агро: нові можливості з ІТ»

Номинация  «Мир»

  • І место SoftServe, Inc. з проектом  «Успішний старт кар'єри в ІТ»
  • ІІ место DataArt з проектом  «Skillotron»
  • ІІІ место Інтерпайп з проектом  «Майстерність без меж»

 Специальные номинации Премии HR-бренд

  1. В специальной номинации «Выбор жюри» победителем стал проект Ашан Ритейл Украина «Best Artist серед митців м`яса»;
  2. В специальной номинации «DIGITAL в HR» победителем стал проект DataArt «Skillotron»;
  3. Лучшим социальным проектом года Жюри признало проект ГК «ЛІГА» «Від корпоративного волонтерства до Всеукраїнського Флешмобу #letshelpbabusya»;
  4. Выбором номинантов Премии HR-бренд 2019 стал проект Мариупольского городского совета «Утримання молоді в Донецькому регіоні»;
  5. Специальную награду от оргкомитета «Премии HR-бренд» «За вклад в развитие культуры HR-брендинга в Украине» получил проект Coca-Cola HBC Ukraine Armenia Moldova «Feel the Brand Inside»;
  6. ыбором организатора Премии hh.ua | grc стал проект компании ВОЛЯ «Work hard, play hard – Ігри, які залучають»;
  7. В специальной номинации «Overcome stereotypes» от Генерального Телеком Партнера, ОАО «Укртелеком», победителем стал  проект Мариупольского городского совета «Утримання молоді в Донецькому регіоні»;
  8. Награду от Стратегического партнера, Брейн Сорс Интернешнл, в специальной номинации «Source of inspiration» получил КРЕДОБАНК проекту «Программа развития менеджеров КРЕДОБАНКа - KredoTalentClub»;
  9. В специальной номинации «Растим будущее» от Партнера Премии ГК «Верес» признан победителем Национальный банк Украины с проектом «Банк майбутнього».
  10. Специальная награда «Государство как работодатель» была присуждена за проект «Утримання молоді в Донецькому регіоні» Мариупольской городской рады.
  11. По результатам онлайн-голосования участников Премии HR-бренд 2019 победителями в номинации «Лучшая презентация проекта» стали:
  • SoftServe, Inc. з проектом  «Успішний старт кар'єри в ІТ»;
  • StarLightMedia з проектом  «StarLight Talks – серія edutainment заходів для обміну досвідом»;
  • АЛЛО з проектом  «Allo Max. Формат, що надихає».

Всего на участие в Премии было номинировано более 40 проектов от компаний самых разных отраслей и форм собственности: 4Service Ukraine, Coca-Cola HBC Ukraine Armenia Moldova, Danone, DataArt, DEVELOR UKRAINE, Domino's Pizza Ukraine, EPAM Ukraine, GlobalLogic Ukraine, Innovecs, JYSK, lifecell, moneyveo, Nexia DK, Pepsico, Roche Ukraine, Samsung R&D Institute Ukraine, SAYENKO KHARENKO NewLaw, SkyUp Airlines, Smart Solutions, SoftServe, Inc., StarLightMedia, Syngenta, Ubisoft, Агропромхолдинг «АСТАРТА-КИЇВ». Ашан Рітейл Україна, БАКАРДІ-МАРТІНІ ЮКРЕЙН, ВОЛЯ, ГК «АЛЛО», Група Компаній «ЛІГА», Датагруп, Джонсон і Джонсон Україна, Інтерпайп, ІТ-Інтегратор, КРЕДОБАНК, Маріупольська міська рада, Національний банк України, ПриватБанк, Укренерго, Укрзалізниця. Проекты всех номинантов доступны по ссылке.

Партнеры мероприятия: Укртелеком, Брейн Сорс Інтернешнл, ГК Верес, Mira Top Recruiting, ЛЮКСОПТИКА, Mars Incorporated, Jansen Capital Management, «Хлібні інвестиції», «Оріфлейм», FUTUFU, Фабрика каталогів PRINTSTORE GROUP

Информационные партнеры: «5 канал», European Business Association, Бизнес радио BRG, Буквы, AgroPortal.ua, Киево-Могилянская бизнес-школа [kmbs], журнал Бизнес, РБК-Україна.

По вопросам участия в «Премии HR-бренд Украина 2020» и партнерства обращайтесь:

Контактный телефон: 044 230 87 39

Почтовый ящик: info_ukraine@hh.ua

 

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Теги: Премия HR-бренд Украина
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