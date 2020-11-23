Обзор мероприятий иностранных государств по противодействию распространения COVID-19

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Греція

Передбачається, що триваючий до 30.11.2020 р. загальнодержавний локдаун буде продовжений до 14 грудня п.р. із подальшим поступовим послабленням обмежувальних заходів, зокрема: з 14.12.2020 р. – відкриття дитячих садків та початкових шкіл, відкриття магазинів роздрібної торгівлі; з 20.12.2020 р. – відкриття закладів громадського харчування (ресторани, таверни), дозвілля (бари, нічні клуби) та торгівлі (ТРЦ).

Данія

Данський уряд розглядає можливість звільнити від оподаткування приготування їжі в ресторанах, щоб допомогти побороти кризу в ресторанній індустрії. Прем'єр-міністр країни М. Фредеріксен заявила, що можуть бути податкові канікули або якісь інші заходи, які буде вжито для допомоги підприємствам ресторанного бізнесу, котрі в значній мірі постраждали від коронавірусної кризи.

Латвія

З 20 листопада в Латвії за невикористання маски в передбачених нормативними актами випадках застосовуватиметься попередження або штраф в розмірі від 10 до 50 євро. Оцінювати величину штрафу на місці будуть співробітники поліції з огляду на "ступінь небезпеки порушення".

ФРН

Федеральним Урядом Німеччини за одностайної підтримки земельних урядів розглядається питання продовження та посилення т.зв. "м’якого локдауну", який має завершитись 30.11.2020, до Різдва, що на думку епідеміологів має суттєво знизити інцидентність COVID-19 до 50 на 100 тис. населення. Наразі середня інцидентність по країні становить 140.

На думку Федерального Міністра охорони здоров’я ФРН Є.Шпана, щоб зупинити епідемію COVID-19, в країні мають бути вакциновані від 55% до 65% населення.

Канада

Уряд закликав компанії з 17 грудня перейти на віддалений режим роботи. У цей період всі державні службовці також працюватимуть з дому.

На тлі пандемії коронавірусу Канада та Великобританія уклали тимчасову угоду про вільну торгівлю, щоб захистити потік товарів та послуг на суму 27 мільярдів доларів між двома країнами. Документ був підписаний Дж. Трюдо та Б. Джонсоном під час прямої відеоконференції.

Грузія

Виходячи з нинішнього стану епідеміологічних загроз, уряд припинив видачу гарантійних документів на деякі планові хірургічні послуги до першого березня 2021 року. Документи, видані до 10 листопада 2020 року, залишаються дійсними до закінчення терміну дії.

КНР

Влада Шанхаю повідомила про новий випадок локальної передачі COVID-19, пов'язаний із раніше виявленим кластером зараження в районі неподалік міжнародного аеропорту Пудун. Вважається, що інфекція потрапила в приміщення зберігання вантажу з міжнародного рейсу. Інформація про поширення інфекції містом та вглиб країни відсутня.

Центр з контролю та профілактики захворювань САР Гонконгу повідомив про найбільший приріст нових випадків зараження за останні 3 місяці.Вважається, що до спалаху COVID-19 призвели діючі пом’якшені обмежувальні заходи, винятково запроваджені відносно членів екіпажів міжнародних рейсів. У зв’язку з цим, влада зрівняє карантинні умови для всіх прибуваючих в місто людей.

Ссылка на оригинал: https://szru.gov.ua/news/covid-19-ogladii/23112020-oglad-zahodiv-inozemnih-derzav-sodo-protidii-posirennu-covid-19-u-sviti