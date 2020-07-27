Обзор Xiaomi Mi Band 5

Долгожданный фитнес-трекер Mi Smart Band 5 представлен официально. Новинка получила магнитную зарядку, увеличенный экран и новые циферблаты. Кроме этого, гаджет теперь умеет удаленно управлять смартфоном. Подробнее о Xiaomi Mi Band 5 рассказывают специалисты украинского интернет-магазина «Стилус».

Mi band 5: особенности дизайна

Корпус смарт-трекера выполнен в форме привычной капсулы. Материал — пластик, цвет — черный. Ми Бенд 5 впечатляет разнообразием расцветок ремешков, в ассортименте есть модели с черным, оранжевым, бордовым, синим браслетом и еще множество других цветов. Корпус защищен от воды до 5 АТМ, это значит, что с ним можно принимать душ, плавать и даже нырять на глубину до 50 метров. Вес устройства зависит от модели: с NFC — 12.1 грамм, без — 11,9 грамм.

Больше экран, больше циферблатов

Смарт-браслет теперь отображает еще больше информации, все благодаря увеличенному на 20% дисплею. Экран разработан по технологии AMOLED, за счет чего картинка сочная и насыщенная в любых условиях. К тому же яркость подсветки составила 450 нит, на солнце работать комфортно. Трекер поддерживает работу с более 100 циферблатами (в 4 серии было 77). Для защиты дисплея установлено защитное 2,5D-стекло с закругленными краями.

Xiaomi Mi Band 5: новые возможности

Те, кто пользовался трекерами Сяоми раньше знают, что Ми Бенд отслеживают качество сна. Вот только раньше они делали это лишь ночью. Браслет Mi Band 5 отслеживает качество еще и днем, и умеет различать глубокий сон, кратковременный или легкий. Также Mi band 5 считывает жизненно важные показатели, определяет уровень стресса и индекс жизнеспособности. Чтобы снизить стресс, трекер может предложить провести дыхательную гимнастику.

Фитнес-браслет Xiaomi научили удаленно управлять смартфоном. Трекер может:

1. Удаленно управлять камерой смартфона — он дистанционно нажимает кнопку пуска затвора, чтобы сделать снимок.

2. Управлять музыкой — воспроизведение и пауза треков.

3. Управлять разными режимами работы телефона — заблокировать телефон, включить режим «Не беспокоить».

Как и любой смарт-браслет, Mi Band принимает звонки и уведомления. Также есть функция обнаружение снятия с запястья. Синхронизация со смартфоном осуществляется через модуль Bluetooth.

Новые спортивные режимы в Xiaomi Mi Band 5

В новом смарт-трекере предусмотрено 11 режимов тренировок:

● бег на улице;

● бег на дорожке в зале;

● ходьба;

● езда на велосипеде;

● плавание;

● физические упражнения;

● занятия на велотренажере;

● эллипс;

● скакалка;

● йога;

● гребной тренажер.

В процессе трекинга активности гаджет считает потраченные калории, количество шагов, преодоленного расстояния и т.д. Благодаря обновленному биосенсору PPG Mi band 5 мониторят состояния сердечного ритма в режиме 24/7. Точность датчика увеличилась на 50%.

Если вас заинтересовала новинка от Xiaomi, заходите на stylus.ua, оформляйте предзаказ и покупайте смарт-трекер по выгодной цене.