ООО "Компания Провестис" стала победителем Национальной премии "Выбор Страны" 2020

ООО "Компания Провестис" – производственное предприятие, работающее в сегменте B2B. Мы специализируемся на производстве швейной продукции по трем основным направлениям: медицинская одежда (халаты, костюмы, жилеты), сумки (рюкзаки, термосумки, косметички, портфели), брендированные махровые полотенца.

За время своей работы компания успела продемонстрировать высокие результаты и завоевать доверие у покупателей. Ее клиентами являются, в частности, ведущие украинские и зарубежные компании. Пандемия коронавируса и введенный локдаун не стали помехой для нашей деятельности. Наоборот, мы смогли проявить гибкость, применить нестандартные решения и быстро адаптировать производство. В результате нам удалось повысить оборот товаров и начать выпуск продукции, крайне необходимой в период пандемии.

В производстве мы используем современное высокотехнологичное оборудование, применяем высокие стандарты контроля качества. Все процессы отработаны и оптимизированы, поэтому заказ всегда выполняется профессионально и оперативно.

Мы ценим доверие наших клиентов. Поэтому индивидуальный подход к запросам каждого отдельного заказчика является важным принципом нашей работы. В частности, мы можем разработать новые модели изделий, учитывая пожелания, потребности и бюджет клиента, понимаем специфику бизнеса клиента, стараемся максимально подстроиться к его бизнес-процессам.

Специалисты компании имеют профессиональную подготовку и большой опыт работы в сфере, понимают все тонкости и особенности работы. Они являются экспертами своего дела. Кроме этого, мы уделяем большое внимание профессиональному развитию наших сотрудников, улучшению их "мягких" навыков, климату внутри команды.

На сегодня "Компания Провестис" — успешное предприятие, лидер рынка в своем сегменте. Это подтверждает полученная награда "Выбор Страны". Мы добросовестно и честно выполняем свою работу, взятые обязательства, придерживаемся принципов социальной ответственности. Качество наших изделий превосходит их стоимость. Для нас также важно быть всегда в тренде, внедрять инновации и идти в ногу со временем, поддерживать открытый диалог с партнерами и клиентами.

Полученное признание и результаты предприятия были бы невозможными без профессиональной работы директора компании — Полуботко Игоря Леонидовича, — который проявил себя как талантливый и мудрый руководитель. Благодаря ему привлечены опытный менеджмент, компания стремительно развивается и расширяется, занимая лидирующие позиции в своей отрасли. Его усилия были оценены наградой "Менеджер года".

Отличие "Выбор Страны" является показателем высокого доверия среди клиентов, представителей бизнес-сообщества, профессиональных экспертов отрасли, признанием нашей настойчивости, качества продукции в масштабах Украины. Эта награда является общей заслугой всех работников компании, которые слаженно и преданно работают для достижения результата.

Мы гордимся тем, что вошли в рейтинг лучших предприятий. Однако не собираемся останавливаться на достигнутом. Важно сохранить намеченный вектор работы и в дальнейшем, повышать конкурентоспособность и достигать еще более амбициозных целей!