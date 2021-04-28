Осматриваем квартиру перед покупкой: как не упустить из вида главное?

Бесконечные поиски, сравнения, подсчеты — этого не избежать каждому, кто решился приобрести жилье в новостройке или на вторичном рынке. Однако чтобы не пожалеть о покупке, необходимо с особой внимательностью проверить два аспекта: юридическую сторону и реальное состояние квартиры.

Законна ли постройка?

Если вы решили купить недвижимость в Украине, то юридический аспект, связанный с выбором жилья в новостройке, предусматривает проверку наличия всех необходимых документов и надежности застройщика.

Схема проверки законности новостройки предусматривает несколько шагов:

Сбор информации о жилом комплексе — нужно запросить у застройщика документы, которые подтвердят, что строительство легальное. Проверка целевого назначения участка, где возведена новостройка, — эту информацию можно найти в кадастровой карте Украины: на соответствующем сайте надо ввести кадастровый номер или адрес постройки. Проверка судебной истории застройщика — для этого следует оставить соответствующий запрос на официальном сайте Минюста.

Кстати, не лишним будет узнать дополнительную информацию о застройщике.

Правила осмотра квартир в новостройках

Во время осмотра недвижимости также стоит соблюдать определенные правила, которые застрахуют от неудачи:

сопоставить реальную планировку и план проекта, представленный на сайте застройщика;

приходить на просмотр недвижимости исключительно в светлое время суток — так лучше видны все изъяны;

проверить качество выполненных строительных работ — наличие трещин, влажных или темных пятен, грибка является недопустимым;

обратить внимание на то, как установлены отопительная система, вентиляция, водоснабжение и канализация;

проверить легкость и герметичность закрытия дверей и окон;

уточнить о способе утепления наружных стен;

убедиться, что планировка квартиры соответствует вашим потребностям.

Что проверить до подписания акта приема-передачи?

Не спешите подписывать документы о купле-продаже, пока не сделаете еще одну проверку:

лично измерить площадь жилья и проверить, соответствует ли она цифрам в договоре;

убедиться, что окна, двери, отделочные материалы имеют марку и качество, указанные в договоре;

проверить все коммуникации на работоспособность;

убедиться в целостности счетчиков и пломб на них.

Соблюдая эти несложные правила и выбирая объекты на сервисе OLX, легко обезопасить себя от возможных рисков, связанных с приобретением недвижимости.