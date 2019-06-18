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18.06.2019, 15:26

Открыта подача заявок на Ukrainian IT Awards 2019

Открыта подача заявок на Ukrainian IT Awards 2019 - Фото

Подача заявок на конкурс открыта до 7 июля 2019 года

Стартует подача заявок на участие в «Ukrainian IT Awards» - ежегодном независимом конкурсе, который определяет лучших экспертов отрасли. Организатором конкурса выступает  Ассоциация "IT Украины".

Перечень номинаций включает: DevOps, Design, Business Analysis, Software Engineering, Software Architecture, Research, Quality Assurance, Project Management, Product Management и IT Education.

Подача заявок открыта по ссылке до 7 июля 2019.

Победителей выбирает квалифицированное жюри в составе руководителей ведущих ИТ-компаний и профильных организаций. На первом этапе оцениваются анкеты всех участников. Во второй тур проходят ТОП-3 кандидата по каждой компетенции, с которыми жюри проводит скайп-интервью.

Кандидатов оценивают по таким критериям:

  • Project/Product Evaluation — роль аппликанта в проект/продукте, который достиг высоких результатов, подтвержденных соответствующими метриками.
  • Best Practices & Industrial Standards Evaluation — наиболее эффективные подходы для решения задач в рамках проекта.
  • Innovation Evaluation — инновационность проекта/продукта, его отличие от аналогичных, которые уже присутствуют на рынке. Члены жюри обращают особое внимание на технологии, фреймворки, инструменты, нестандартные подходы.
  • Social Responsibility & Community Development — участие конкурсанта в социальных проектах и опыт развития собственных или уже существующих профессиональных сообществ.
  • Awards & Certification — наличие отличий и профессиональных наград.

Дмитрий Ваврив, член жюри и участник Экспертного комитета Ukrainian IT Awards: "Уже само участие в конкурсе важно для тех, кто хочет профессионально развиваться. Ведь чтобы заполнить заявку, нужно суммировать свой опыт, выделить ключевое, что может заинтересовать жюри. А члены жюри - это сильные специалисты на украинском рынке. Даже сама по себе оценка – это важно, поскольку позволяет понять свои сильные и слабые стороны, расширить профессиональные горизонты. Мы ежегодно получаем положительный фидбэк от участников в этом. Ну а победа - это возможность громко заявить о себе, получить паблисити среди профессионального сообщества".

Имена победителей конкурса будут объявлены на торжественной церемонии награждения 7 сентября в Киеве.

Больше подробностей об участии в конкурсе – на сайте проекта или на Facebook-странице Ukrainian IT Awards.

 

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Теги: Ukrainian IT Awards 2019
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