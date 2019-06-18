Открыта подача заявок на Ukrainian IT Awards 2019

Стартует подача заявок на участие в «Ukrainian IT Awards» - ежегодном независимом конкурсе, который определяет лучших экспертов отрасли. Организатором конкурса выступает Ассоциация "IT Украины".
Перечень номинаций включает: DevOps, Design, Business Analysis, Software Engineering, Software Architecture, Research, Quality Assurance, Project Management, Product Management и IT Education.
Подача заявок открыта по ссылке до 7 июля 2019.
Победителей выбирает квалифицированное жюри в составе руководителей ведущих ИТ-компаний и профильных организаций. На первом этапе оцениваются анкеты всех участников. Во второй тур проходят ТОП-3 кандидата по каждой компетенции, с которыми жюри проводит скайп-интервью.
Кандидатов оценивают по таким критериям:
Дмитрий Ваврив, член жюри и участник Экспертного комитета Ukrainian IT Awards: "Уже само участие в конкурсе важно для тех, кто хочет профессионально развиваться. Ведь чтобы заполнить заявку, нужно суммировать свой опыт, выделить ключевое, что может заинтересовать жюри. А члены жюри - это сильные специалисты на украинском рынке. Даже сама по себе оценка – это важно, поскольку позволяет понять свои сильные и слабые стороны, расширить профессиональные горизонты. Мы ежегодно получаем положительный фидбэк от участников в этом. Ну а победа - это возможность громко заявить о себе, получить паблисити среди профессионального сообщества".
Имена победителей конкурса будут объявлены на торжественной церемонии награждения 7 сентября в Киеве.
Больше подробностей об участии в конкурсе – на сайте проекта или на Facebook-странице Ukrainian IT Awards.