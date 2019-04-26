Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
26.04.2019, 15:15

Пассажиропоток на рейсах «Эйр Астана» в/из Украины вырос на 19%

Пассажиропоток на рейсах «Эйр Астана» в/из Украины вырос на 19% - Фото

Наиболее популярными направлениями для жителей Украины стали Индия, Узбекистан, Таиланд, Китай и Южная Корея

Реклама
Реклама

16 апреля в Киеве «Эйр Астана» организовала мероприятие для представителей СМИ. Вице-президент по маркетингу авиакомпании Ричард Леджер и региональный менеджер в Украине Галымжан Базилбаев поделились итогами 2018 года и планами на 2019-й.

В 2018 году авиакомпания увеличила пассажирские перевозки на международных направлениях на 11%. В частности, пассажиропоток в/из Украины вырос на 19% по сравнению с предыдущим годом, составив более 113 тыс. пассажиров или 3% от общего пассажиропотока авиакомпании.

Реклама

По итогам 2018 года транзитный трафик авиакомпании вырос на 47,8% по сравнению с годом ранее. При этом транзитный поток в/из Украины через Казахстан увеличился на 21% по сравнению с годом ранее, и составил свыше 53 тысяч пассажиров или 7,4% от общего объема транзитных перевозок авиакомпании в целом. Наиболее популярными направлениями для жителей Украины стали Индия, Узбекистан, Таиланд, Китай и Южная Корея.

Вице-президент по маркетингу и продажам Ричард Леджер отметил: «Украина становится все более значимым рынком для авиакомпании, причем не только относительно прямых перелетов Киев – Алматы и Киев – Нур-Султан, но и по ряду ключевых направлений маршрутной сети «Эйр Астаны». Услуги «Эйр Астаны» привлекательны не только для бизнес-пассажиров, но также и для туристических путешествий, студенческих поездок и встреч с друзьями и родственниками, и мы рады тому, что украинцы выбирают нас в качестве проверенного и постоянного партнера».

«Эйр Астана» обеспечивает удобные транзитные маршруты из Украины в города Центральной, Юго-Восточной Азии и Индии. В настоящее время из Киева в Алматы выполняются прямые рейсы 7 раз в неделю, а в Нур-Султан – 3 раза, с дальнейшими увеличениями до 15 рейсов в неделю в Алматы и Нур-Султан.  Полеты в Киев выполняются на воздушных судах Airbus A321ceo и А320neo, а также Embraer-190. Продолжительность рейса Киев – Алматы составляет – 4 ч.50 мин., Киев – Нур-Султан – 4 ч. Авиакомпания начала выполнять полеты в Украину весной 2013 года.

ОБ АВИАКОМПАНИИ «ЭЙР АСТАНА»

Авиакомпания «Эйр Астана» является совместным предприятием казахстанского ФНБ «Самрук-Казына» (51%) и британского BAE Systems (49%). Авиакомпания выполняет регулярные рейсы с 15 мая 2002 года и имеет маршрутную сеть, включающую более 60 международных и внутренних рейсов. В Украине самолеты компании осуществляют рейсы из международного аэропорта «Борисполь» (Киев) через Алматы и Нур-Султан в Пекин, Урумчи, Сеул, Гонконг, Бангкок, Куала-Лумпур, Дели, Ташкент, Душанбе и Бишкек, а также в города Казахстана.

«Эйр Астана» – первый перевозчик стран СНГ и Восточной Европы, удостоенный в 2012 году престижного рейтинга 4 звезды международного агентства Skytrax и звания Лучшей авиакомпании в Центральной Азии и Индии. Обе награды были подтверждены с 2013 по 2018 гг. включительно. Авиакомпания удостоилась премии Travellers’ Choice Awards 2018 сайта TripAdvisor в номинации «Региональный Азиатский перевозчик», Travellers’ Choice Awards 2019 в номинации «Региональный Азиатский перевозчик» и «Пассажирский комфорт в Азии». Американская ассоциация APEX (Airline Passenger Experience Association) присвоила авиакомпании «Эйр Астана» 5 звезд в номинации «Крупные региональные авиакомпании» также в 2018г.

В 2018 году «Эйр Астана» пополнила свой флот двумя самолетами Airbus А321neo, а также самолетом Embraer E190-Е2. Компания продолжит программу обновления флота в 2019 году. Воздушный флот авиакомпании составляет 35 самолета из числа Boeing 757/767, семейств Airbus и Embraer. Средний возраст авиапарка – 8 лет.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Эйр Астана
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 