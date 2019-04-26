Пассажиропоток на рейсах «Эйр Астана» в/из Украины вырос на 19%

16 апреля в Киеве «Эйр Астана» организовала мероприятие для представителей СМИ. Вице-президент по маркетингу авиакомпании Ричард Леджер и региональный менеджер в Украине Галымжан Базилбаев поделились итогами 2018 года и планами на 2019-й.

В 2018 году авиакомпания увеличила пассажирские перевозки на международных направлениях на 11%. В частности, пассажиропоток в/из Украины вырос на 19% по сравнению с предыдущим годом, составив более 113 тыс. пассажиров или 3% от общего пассажиропотока авиакомпании.

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По итогам 2018 года транзитный трафик авиакомпании вырос на 47,8% по сравнению с годом ранее. При этом транзитный поток в/из Украины через Казахстан увеличился на 21% по сравнению с годом ранее, и составил свыше 53 тысяч пассажиров или 7,4% от общего объема транзитных перевозок авиакомпании в целом. Наиболее популярными направлениями для жителей Украины стали Индия, Узбекистан, Таиланд, Китай и Южная Корея.

Вице-президент по маркетингу и продажам Ричард Леджер отметил: «Украина становится все более значимым рынком для авиакомпании, причем не только относительно прямых перелетов Киев – Алматы и Киев – Нур-Султан, но и по ряду ключевых направлений маршрутной сети «Эйр Астаны». Услуги «Эйр Астаны» привлекательны не только для бизнес-пассажиров, но также и для туристических путешествий, студенческих поездок и встреч с друзьями и родственниками, и мы рады тому, что украинцы выбирают нас в качестве проверенного и постоянного партнера».

«Эйр Астана» обеспечивает удобные транзитные маршруты из Украины в города Центральной, Юго-Восточной Азии и Индии. В настоящее время из Киева в Алматы выполняются прямые рейсы 7 раз в неделю, а в Нур-Султан – 3 раза, с дальнейшими увеличениями до 15 рейсов в неделю в Алматы и Нур-Султан. Полеты в Киев выполняются на воздушных судах Airbus A321ceo и А320neo, а также Embraer-190. Продолжительность рейса Киев – Алматы составляет – 4 ч.50 мин., Киев – Нур-Султан – 4 ч. Авиакомпания начала выполнять полеты в Украину весной 2013 года.

ОБ АВИАКОМПАНИИ «ЭЙР АСТАНА»

Авиакомпания «Эйр Астана» является совместным предприятием казахстанского ФНБ «Самрук-Казына» (51%) и британского BAE Systems (49%). Авиакомпания выполняет регулярные рейсы с 15 мая 2002 года и имеет маршрутную сеть, включающую более 60 международных и внутренних рейсов. В Украине самолеты компании осуществляют рейсы из международного аэропорта «Борисполь» (Киев) через Алматы и Нур-Султан в Пекин, Урумчи, Сеул, Гонконг, Бангкок, Куала-Лумпур, Дели, Ташкент, Душанбе и Бишкек, а также в города Казахстана.

«Эйр Астана» – первый перевозчик стран СНГ и Восточной Европы, удостоенный в 2012 году престижного рейтинга 4 звезды международного агентства Skytrax и звания Лучшей авиакомпании в Центральной Азии и Индии. Обе награды были подтверждены с 2013 по 2018 гг. включительно. Авиакомпания удостоилась премии Travellers’ Choice Awards 2018 сайта TripAdvisor в номинации «Региональный Азиатский перевозчик», Travellers’ Choice Awards 2019 в номинации «Региональный Азиатский перевозчик» и «Пассажирский комфорт в Азии». Американская ассоциация APEX (Airline Passenger Experience Association) присвоила авиакомпании «Эйр Астана» 5 звезд в номинации «Крупные региональные авиакомпании» также в 2018г.

В 2018 году «Эйр Астана» пополнила свой флот двумя самолетами Airbus А321neo, а также самолетом Embraer E190-Е2. Компания продолжит программу обновления флота в 2019 году. Воздушный флот авиакомпании составляет 35 самолета из числа Boeing 757/767, семейств Airbus и Embraer. Средний возраст авиапарка – 8 лет.