Первый депозит в онлайн-казино: бонусы и правила их отыгрыша

Бонусы для новых клиентов могут быть двух видов: бездепозитные и депозитные.

Первый вариант предусматривает выдачу поощрения за сам факт регистрации профиля. Такие средства сразу зачисляются на бонусный счет и становятся доступны к использованию. Отыграть их можно во время игры на деньги — для этого нужно внести депозит. Второй вариант — это подарок новому игроку, который прошел регистрацию и пополнил баланс.

По сути, и в одном и в другом случае вывести бонус на личный счет можно только после пополнения баланса и отыгрыша, только в случае с депозитным поощрением условия зачастую более выгодные для игрока. В некоторых казино новым пользователям предоставляется возможность получить оба варианта бонусов.

Что такое бонус на первый депозит

Бонус на первый депозит — это поощрение от администрации казино в виде фриспинов или денег. Важный момент! Стандартный лимит на пополнение может быть совсем небольшим — например, депозит в казино от 5 гривен, — однако для получения подарка счет обычно нужно пополнить на большую сумму, например, 100, 300 или 500 гривен.

Размер бонуса зависит от политики каждого казино, а также от суммы, на которую выполнено пополнение. В лучших лицензированных клубах размер поощрения может составлять 100-300% от размера депозита. Также дополнительно выдаются 50-500 бесплатных вращений.

Как правило, бонус нужно отыграть на определенных игровых автоматах в установленные сроки. Если игрок не успевает это сделать — выигрыш от фриспинов или бонусные деньги сгорают. Деньги на депозите остаются в том же количестве, исчезает только бонус.

Как получить бонус на первый депозит

Получить бонус на первый депозит может каждый новый игрок. Для этого необходимо:

Выбрать онлайн-клуб, например, казино Вулкан и создать профиль. Перейти в настройки аккаунта, указать личные данные, подтвердить телефон и адрес электронной почты. Прочитать условия получения и отыгрыша бонуса на первый депозит. Пополнить счет на сумму, указанную в правилах акции. Активировать бонус, если нужно (иногда он начисляется автоматически).

Обратите внимание, что некоторые платежные системы взимают комиссию. Учитывайте ее при пополнении – если на счет поступит меньше денег, чем нужно, бонус не будет начислен.

После отыгрыша деньги автоматически будут засчитаны на баланс профиля, после чего их можно вывести на карту.

Бонус от казино помогает администрации привлекать новых игроков. А пользователи в свою очередь получают шанс на выигрыш. Это выгодно обеим сторонам, так что, если выбрать надежное лицензированное казино, не стоит бояться обмана.

Как отыграть бонус на первый депозит

Для того, чтобы превратить бонус в реальные деньги, необходимо отыграть его согласно с вейджером. Это коэффициент, который показывает, сколько раз сумму подарка нужно использовать для ставок. Как правило, он составляет х25-50.

Отыгрыш должен проходить на игровых автоматах, указанных в описании акции. Некоторые казино предлагают специальные рубрики со слотами, которые подходят для отыгрыша. Как правило, ставка при прокрутке не должна превышать 50-60 гривен.

Для того, чтобы успешно отыграть бонус на первый депозит, необходимо:

перед получением бонуса внимательно прочитать условия его получения и отыгрыша, в том числе сроки прокрутки и размер вейджера;

если не установлен игровой автомат, на котором необходимо отыграть бонус — лучше выбрать варианты со средней или низкой волатильностью, а также высоким уровнем отдачи — в таком случае риск проигрыша значительно ниже;

играть в соответствии с условиями, указанными в описании поощрения, не превышать размер максимальной ставки;

периодически проверять состояние бонусного счета в личном кабинете, чтобы понять, сколько времени осталось до конца срока действия бонуса и какую сумму осталось поставить на ставки для полного отыгрыша.

Если вам требуется отыграть большую сумму, вы можете использовать функцию автовращений слота.

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